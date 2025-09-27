Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro de quase 2 anos

Editorias do Site
A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira terminaram o relacionamento de quase dois anos

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:51

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro Crédito: Reprodução @karolinel @leopereira4

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira terminaram o relacionamento de quase dois anos. Nesta sexta-feira, 26, a jovem de 29 anos apagou todas as fotos com o jogador de futebol.

Ao site Metrópoles, a influenciadora confirmou o fim do namoro. "Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos", declarou à imprensa. Nas redes sociais, fãs do casal já especulavam sobre um possível rompimento.

Nesta quinta-feira, 25, Léo Pereira atuou pelo Flamengo em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. A ausência de qualquer manifestação de apoio ao jogador por parte de Karoline, que costuma comparecer aos jogos e falar sobre o esporte em suas redes sociais, chamou atenção.

Os dois começaram a se relacionar em dezembro de 2023, mas só oficializaram o namoro em fevereiro de 2024. A influenciadora havia se mudado para o Rio de Janeiro para ficar mais perto do ex-namorado. Até o momento, o atleta não se pronunciou sobre o assunto.

O namoro, no entanto, foi envolto por polêmicas. Karoline tinha um relacionamento amoroso com o também jogador de futebol Éder Militão. Juntos, eles tiveram uma filha - Cecília, de 3 anos. Já Pereira era casado com a influenciadora Tainá Castro, com quem teve dois filhos - Helena, de 5, e Matteo, de 3.

Após ambos os casais se separarem, Karoline Lima passou a se relacionar com Léo Pereira e Éder Militão se casou com Tainá Castro. Nas redes sociais, os casais passaram a trocar indiretas e se envolveram em inúmeras polêmicas.

