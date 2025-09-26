Luto

Famosa cantora morre ao cair do 6º andar de prédio

Filho nega suicídio e o Departamento de Polícia da cidade de Çınarcık fará as investigações

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:58

Cantora turca Güllü morreu aos 52 anos Crédito: Poll Production via YouTube

A cantora turca Güllü morreu aos 52 anos, depois de cair da sacada de seu apartamento na cidade de Çinarcik, localizada na região noroeste do país, às margens do Mar de Mármara, que conecta os mares Negro e Egeu.

O imóvel fica no sexto andar, segundo informou o jornal Hürriyet, um dos maiores da Turquia. Ainda de acordo com o jornal, os paramédicos que atenderam a ocorrência declaram a morte da cantora no próprio local do acidente.

Turbek Yaz, filho da cantora, anunciou a morte de sua mãe nas redes sociais. Ele nega que tenha sido um suicídio. "Perdemos minha mãe em um trágico acidente nesta noite. Os rumores de suicídio que circulam nas redes sociais são falsos", defendeu o herdeiro no vídeo publicado. O Departamento de Polícia de Çinarcik fará as investigações, de acordo com o jornal turco.

Güllü começou a sua carreira cantando em casamentos e casas noturnas de Istambul, onde nasceu. A sua carreira ganhou novos relevos na década de 1990, com a música Balikesir Bandirma, que fez enorme sucesso no seu país.

