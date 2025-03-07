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Karla Sofía Gascón parabeniza brasileiros por 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Atriz espanhola compartilhou um vídeo em que fãs brasileiros festejam o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro ao filme
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2025 às 15:47

Karla Sofia Gascon
Karla Sofia Gascon Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni
Karla Sofía Gascón, 52, publicou um texto parabenizando o Brasil pela vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar.
A atriz espanhola compartilhou um vídeo em que fãs brasileiros festejam o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro ao filme. "É bonito ver como tantas pessoas vivem com entusiasmo e celebram. Parabéns, 'Ainda Estou Aqui'! Parabéns a todos os brasileiros, que festejaram com amor e apoiaram os seus com respeito aos outros concorrentes", escreveu ela, nos stories de seu Instagram.
Karla Sofía era rival de Fernanda Torres, 59, pela estatueta de Melhor Atriz na premiação. No fim das contas, o galardão não ficou com nenhuma delas, mas sim com Mikey Madison, 25, por "Anora".
A artista trans é protagonista do controverso filme francês "Emilia Pérez". Na história, ela interpreta um traficante de drogas que muda de identidade - e de gênero - através de um acordo com a polícia.

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