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Karla Sofía Gascón diz que estava 'chapada' durante cerimônia do Oscar 2025

Atriz de 'Emilia Pérez' afirmou ter ingerido por engano refrigerante com THC e ter tido mal-estar durante evento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2025 às 07:57

Karla Sofia Gascon no Oscars 2025
Karla Sofia Gascon no Oscars 2025 Crédito: REUTERS/Carlos Barria/Folhapress
Karla Sofía Gascón afirmou que estava "chapada" durante a cerimônia do Oscar 2025 na noite do último domingo. A artista indicada ao prêmio de melhor atriz por seu papel em "Emilia Pérez" disse ter tomado uma bebida batizada por engano antes do início do evento.
Em suas redes sociais, ela explicou ter ingerido um refrigerante que estava entre os brindes que ganhou por ter sido indicada ao Oscar. Segundo Gascón, a bebida havia sido batizada com THC, substância comumente associada aos efeitos provocados pela maconha.
A atriz ainda disse ter sofrido um mal-estar por conta do ocorrido. "De repente, começo a me sentir tonta e acho que é cansaço. Vou para a cama, mas percebo que a intensidade aumenta e começo a me preocupar", escreveu em uma publicação.
Mesmo com o acontecido, Gascón brincou com a situação. "Ainda estou com vertigem, mas agora eu rio. Levei um susto? Ainda bem que minha filha não levou isso para a escola."

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