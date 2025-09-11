Editorias do Site
Justin Bieber passeia só de cueca por floresta

Cantor divulgou imagens de um passeio incomum dias após lançar de surpresa o álbum ‘Swag II’

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:06

Justin Bieber passeia só de cueca por floresta Crédito: Reprodução/Instagram/@lilbieber

Justin Bieber usou as redes sociais para compartilhar um momento fora da rotina: o cantor apareceu em uma floresta pilotando um patinete elétrico, conhecido como "segway", vestindo apenas uma cueca branca.

No registro, publicado no Instagram, Bieber sorri enquanto desce uma ladeira de pedras equilibrado no veículo. O vídeo foi editado ao som da faixa Speed Demon, presente em seu novo álbum Swag II, lançado de surpresa no dia 5 de setembro.

A publicação rapidamente gerou comentários bem-humorados de seguidores e influenciadores. Um internauta brincou: "Alguém mais deu zoom?". Outra fã mencionou a esposa do cantor, Hailey Bieber: "Mas a sua esposa autorizou esse desserviço?", perguntou.

Novo álbum

O EP Swag II funciona como uma edição bônus de Swag, lançado em julho deste ano. A coletânea trouxe novas faixas e deu continuidade à proposta da primeira versão, ampliando a divulgação com aparições inusitadas do cantor em suas redes.

