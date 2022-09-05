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Juliette rebate críticas de Luisa Mell por não adotar cachorros

Cantora foi surpreendida ao receber dois animais de raça, o que lhe gerou algumas críticas. "Nem tudo na minha vida é uma bandeira", respondeu a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 08:53

Luisa Mell e Juliette viraram assunto nas redes sociais por conta da adoção de cachorros de raça
Luisa Mell e Juliette viraram assunto nas redes sociais por conta da adoção de cachorros de raça Crédito: Reprodução/Instagram
Juliette se consagrou "mãe de pet" neste sábado, 3, após compartilhar com seus seguidores dois filhotes de cachorros. Em imagens divulgadas, a cantora não conteve a emoção ao ser surpreendida com os animais.
Mas o fato passou a repercutir negativamente. Luisa Mell criticou a artista, declarando haver inúmeros animais, muitos sem raças definidas, para adoção. Alguns internautas concordaram, destacando que a cantora tem poder de influência e, por isso, deveria dar exemplo.
Neste domingo, 4, Juliette se pronunciou sobre o assunto em uma live, concordando que "a melhor opção sempre é adotar". Ela disse que respeita a causa e, inclusive, já adotou várias vezes e já teve alguns cachorros de rua. "Eu não quero que isso descredibilize algo tão bonito", declarou.
"Peço desculpas se eu influenciei com meu comportamento. Mas esse caso específico teve toda uma história, eu realmente me apaixonei. Tem um ano e meio que eu estava tomando coragem para pegar o cachorrinho", disse, explicando que após deixar o BBB 21, quando estava emocionalmente fragilizada, se deparou com um cachorro da mesma raça, o que a deixou "muito feliz e muito emocionada".
Juliette chegou a pedir o cachorro para o tutor, mas não conseguiu convencê-lo. Contudo, foi surpreendida ao receber os irmãos do animal nesta semana. "O dono ficou muito tocado e tudo o que vocês já viram. Nem tudo na minha vida é uma bandeira", justificou.
Para completar o assunto, a cantora declarou que estava triste e envergonhada, como se "tivesse feito alguma coisa errada". "Infelizmente eu não tenho como fazer tudo perfeito. E não é feio eu me apaixonar por um cachorro, seja ele de raça… isso não impede que futuramente eu adote, não me impediu de fazer várias coisas em prol disso", desabafou.

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