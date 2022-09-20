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Televisão

Juliana Paiva encerra contrato com a TV Globo após 13 anos na emissora

Atriz revelou, nesta segunda, que a decisão foi de comum acordo e que passará a trabalhar apenas por obra
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 09:18

Atriz Juliana Paiva nos bastidores da novela Salve-se Quem Puder
Atriz Juliana Paiva nos bastidores da novela Salve-se Quem Puder Crédito: João Miguel Júnior / TV Globo
Juliana Paiva anunciou nesta segunda-feira, 19, para os seus mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, que não vai renovar contrato com a TV Globo, após 13 anos. Segundo a atriz, a decisão foi tomada de comum acordo com a emissora e ela passará a trabalhar apenas por obra.
"Hoje compartilho com vocês uma nova página da minha linda história de 13 anos com a TV Globo. Decidimos nesse momento não renovar o contrato de exclusividade e partir para contratos por obra. Ok Ju, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa relação continua e que até já existem possíveis projetos futuros na casa, mas que agora vou poder expandir a minha arte para outros lugares também, por não ser mais exclusiva da emissora", disse.
"Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda… Tantos personagens vividos com total entrega e amor. A vontade de seguir contando novas histórias juntos existe e é completamente mútua! Que seja doce! Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira! A arte é imensa!", finalizou.
A notícia, é claro, recebeu uma enxurrada de comentários de amigos e fãs da atriz. "Tanta história… que lindo! Que venham muitas outras, Ju! Estamos aqui sempre para te aplaudir, amiga talentosa. Arrebenta", escreveu a jornalista Marcela Monteiro. "Segue voando e brilhando, Juju!", disse a atriz Mariana Xavier. "Voa Ju! Sempre na torcida!", declarou Larissa Manoela. "Voa, Garota!", emendou Wendell Bendelack.
Juliana Paiva estava fora do ar desde o fim da novela Salve-se Quem Puder, de 2020. Antes, a atriz emplacou diversos papéis de mocinhas na Globo, como em O Tempo Não Para (2019). Ela começou na emissora carioca em 2009, na trama Viver a Vida, e se destacou no folhetim Ti Ti Ti (2010), em que viveu a personagem mimada e rebelde Valquíria.

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