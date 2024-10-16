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Celebridades

Julgamento de Sean 'Diddy' Combs é marcado para o mesmo dia do Met Gala 2025

Curiosamente, rapper que agora está preso marcou presença na edição de 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 10:25

Sean 'Diddy' Combs posa no tapete do Met Gala 2023
Sean 'Diddy' Combs posa no tapete do Met Gala 2023 Crédito: Andrew Kelly/Reuters
Marcado para acontecer no dia 5 de maio de 2025, o julgamento do rapper Sean "Diddy" Combs, 54, vai cair justamente no mesmo dia em que ocorrerá o famoso e badalado Met Gala, tradicional evento de moda adorado por celebridades de Hollywood.
Curiosamente, no ano de 2023, Combs marcou presença no evento promovido pela revista Vogue. Na ocasião, apareceu vestindo um look todo preto e estiloso, com rosas negras e correntes, bem diferente do figurino que agora usa na prisão, onde permanece desde setembro. Ele é acusado por crimes como tráfico sexual, associação criminosa e extorsão.
O tema do ano que vem será a importância do vestuário e do estilo para a formação das identidades negras, e muitas celebridades pretas são aguardadas como o ator Colman Domingo, o piloto Lewis Hamilton e os artistas A$AP Rocky e Pharrell Williams, além do jogador de basquete LeBron James.
Para os advogados de Diddy, o vazamento de informações sobre o caso, em especial um vídeo do rapper espancando a ex-namorada, Cassie Ventura, teria sido feito de propósito para "desestabilizar o tribunal".
A defesa também destacou a maneira que a busca e apreensão foi realizada na casa do rapper. Segundo os advogados, ela foi "realizada intencionalmente para maximizar a exposição da mídia". Eles criticaram a força excessiva usada contra os filhos de Diddy e outros vazamentos feitos pela promotoria com o objetivo de "manchar a reputação de Sr. Combs antes do julgamento".
Diddy está detido desde o dia 16 de setembro, no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, em Nova York. Seu advogado, Marc Agnifilo, contou um pouco da rotina do rapper para a revista americana People.
Segundo Agnifilo, a parte mais difícil é a comida. Diddy começa o dia às 6h com um café da manhã com cereais, frutas, torradas e um bolo. Às 11h, o almoço, geralmente uma combinação de uma proteína com uma massa ou salada. O jantar é servido após às 16h.
O rapper tem permissão para receber visitas, e já foi visitado por sua mãe, Janice Combs, e suas filhas gêmeas, D'Lila e Jessie. Diddy tem, ainda, mais cinco filhos que ainda não o visitaram.

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