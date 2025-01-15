José Mayer nega ter sido convidado por Aguinaldo Silva para novela na Globo

José Mayer Crédito: Reprodução @josémayerarte

Mayer afirmou que não foi convidado por Silva para compor o elenco de "Três Graças", próxima novela do autor. "Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma", declarou ele em entrevista a Veja.

Ator também destacou que não pretende retornar para a mídia. "Estou fora de circulação há alguns anos e gostei tanto disso que vou continuar assim".

Colunista noticiou que Mayer teria sido convidado por Aguinaldo Silva para seu próximo folhetim, mas o veterano teria recusado. Silva trabalha atualmente no roteiro de "Três Graças", que tem previsão de ir ao ar no horário nobre da Globo em 2026.

Aguinaldo Silva e José Mayer têm uma longa parceria de sucesso na Globo. Juntos, os dois trabalharam em "Tieta" (1989), "A Indomada" (1997) e "Senhora do Destino" (2004).