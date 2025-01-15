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Televisão

José Mayer nega ter sido convidado por Aguinaldo Silva para novela na Globo

Mayer afirmou que não foi convidado por Silva para compor o elenco de "Três Graças", próxima novela do autor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 15:20

José Mayer
José Mayer Crédito: Reprodução @josémayerarte
Mayer afirmou que não foi convidado por Silva para compor o elenco de "Três Graças", próxima novela do autor. "Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma", declarou ele em entrevista a Veja.
Ator também destacou que não pretende retornar para a mídia. "Estou fora de circulação há alguns anos e gostei tanto disso que vou continuar assim".
Colunista noticiou que Mayer teria sido convidado por Aguinaldo Silva para seu próximo folhetim, mas o veterano teria recusado. Silva trabalha atualmente no roteiro de "Três Graças", que tem previsão de ir ao ar no horário nobre da Globo em 2026.
Aguinaldo Silva e José Mayer têm uma longa parceria de sucesso na Globo. Juntos, os dois trabalharam em "Tieta" (1989), "A Indomada" (1997) e "Senhora do Destino" (2004).
José Mayer deixou a televisão em 2017, após ser acusado de assédio pela figurinista Suellem Tonani. Ele foi afastado depois das gravações de "A Lei do Amor" (2016), sua última novela na Globo, e teve o contrato reincidido. À época, o artista admitiu ter "passado do ponto" e prometeu mudar.

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