José Mayer nega ter sido convidado por Aguinaldo Silva para novela na Globo

Mayer afirmou que não foi convidado por Silva para compor o elenco de "Três Graças", próxima novela do autor. "Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma", declarou ele em entrevista a Veja.
Ator também destacou que não pretende retornar para a mídia. "Estou fora de circulação há alguns anos e gostei tanto disso que vou continuar assim".
Colunista noticiou que Mayer teria sido convidado por Aguinaldo Silva para seu próximo folhetim, mas o veterano teria recusado. Silva trabalha atualmente no roteiro de "Três Graças", que tem previsão de ir ao ar no horário nobre da Globo em 2026.
Aguinaldo Silva e José Mayer têm uma longa parceria de sucesso na Globo. Juntos, os dois trabalharam em "Tieta" (1989), "A Indomada" (1997) e "Senhora do Destino" (2004).
José Mayer deixou a televisão em 2017, após ser acusado de assédio pela figurinista Suellem Tonani. Ele foi afastado depois das gravações de "A Lei do Amor" (2016), sua última novela na Globo, e teve o contrato reincidido. À época, o artista admitiu ter "passado do ponto" e prometeu mudar.