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José Mayer critica Globo e diz que não recebe por reprise de novela

Ator está fora da televisão desde 2016, quando foi dispensado por um caso de assédio nos bastidores de "A Lei do Amor"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 13:40

O ator José Mayer
O ator José Mayer Crédito: Instagram/@josemayerarte
O ator José Mayer, 74, criticou a Globo nesta quarta-feira (11) por conta da entrada da novela "Pátria Minha" (1994) no catálogo do Globoplay, o serviço de streaming da empresa. Mayer diz que não recebeu nenhum valor por conta da reexibição na plataforma.
"É bom rever 'Pátria Minha'. Mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições de seus trabalhos", afirmou o intérprete.
Mayer também está incomodado com a falta de pagamento pela reexibição de "Mulheres Apaixonadas" (2003), atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo. Até agora, ele não teria recebido nenhum valor.
O ator não é o primeiro a reclamar sobre a falta de pagamento justo em relação a reprises. Maria Zilda Bethlen, atriz consagrada e rosto fácil em novelas durante os anos 1980 e 1990, reclamou publicamente por ter recebido R$ 224 pela reprise do remake de "Selva de Pedra" (1986) no Viva, feita em 2022.
José Mayer está fora da televisão desde 2016. Na época, ele foi acusado de assédio por uma figurinista. Mayer foi afastado e teve seu contrato rescindido posteriormente.

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