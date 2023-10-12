José Mayer critica Globo e diz que não recebe por reprise de novela

O ator José Mayer Crédito: Instagram/@josemayerarte

O ator José Mayer, 74, criticou a Globo nesta quarta-feira (11) por conta da entrada da novela "Pátria Minha" (1994) no catálogo do Globoplay, o serviço de streaming da empresa. Mayer diz que não recebeu nenhum valor por conta da reexibição na plataforma.

"É bom rever 'Pátria Minha'. Mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições de seus trabalhos", afirmou o intérprete.

Corre aqui Maria Zilda 🗣️🗣️ pic.twitter.com/YRxaIhJvma — 𝗩𝗶𝘁𝗼𝗿 (@vitorpeccoli) October 11, 2023

Mayer também está incomodado com a falta de pagamento pela reexibição de "Mulheres Apaixonadas" (2003), atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo. Até agora, ele não teria recebido nenhum valor.

O ator não é o primeiro a reclamar sobre a falta de pagamento justo em relação a reprises. Maria Zilda Bethlen, atriz consagrada e rosto fácil em novelas durante os anos 1980 e 1990, reclamou publicamente por ter recebido R$ 224 pela reprise do remake de "Selva de Pedra" (1986) no Viva, feita em 2022.