Jorge e Mateus se surpreendem com pedido inusitado de fã durante show

Fã fez pedido inusitado durante show dos sertanejos Crédito: Reprodução | Internet

Um fã da dupla Jorge e Mateus conseguiu um jeito bastante inusitado de chamar a atenção dos ídolos. Durante um show realizado na última sexta-feira (10) na cidade de Avaré (interior de São Paulo), ele fez um letreiro no celular com um pedido surpreendente.

"Pelo amor de Deus, me come, Mateus", escreveu. A reação dos cantores, que conseguiram ler a mensagem mesmo de longe, viralizou na internet neste domingo (12).

@lucasmonteirosg Meu amigo disse que queria escrever uma mensagem para o Mateus, e essa foi a reação dele @Jorge & Mateus ##jorgeemateus ♬ som original - Lucas Monteiro

Primeiro, Mateus vê, dá uma risada e não consegue continuar cantando. Depois, ele conta o que estava acontecendo para o parceiro, que também cai na gargalhada ao ler o que estava escrito.

O vídeo com esse momento foi publicado por amigos de Marcelo Faria, o rapaz que aparece no vídeo. "Quando o fanatismo ultrapassa os limites e uma simples frase desconcerta os artistas", brincou.

Os próprios Jorge e Mateus brincaram com a situação nas redes sociais. Eles republicaram o vídeo com vários emojis dando risada e a mensagem: "Aí não".