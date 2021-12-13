Jorge e Mateus se surpreendem com pedido inusitado de fã durante show

Um fã da dupla Jorge e Mateus conseguiu um jeito bastante inusitado de chamar a atenção dos ídolos. Durante um show realizado na última sexta-feira (10) na cidade de Avaré (interior de São Paulo), ele fez um letreiro no celular com um pedido surpreendente.
"Pelo amor de Deus, me come, Mateus", escreveu. A reação dos cantores, que conseguiram ler a mensagem mesmo de longe, viralizou na internet neste domingo (12).
Primeiro, Mateus vê, dá uma risada e não consegue continuar cantando. Depois, ele conta o que estava acontecendo para o parceiro, que também cai na gargalhada ao ler o que estava escrito.
O vídeo com esse momento foi publicado por amigos de Marcelo Faria, o rapaz que aparece no vídeo. "Quando o fanatismo ultrapassa os limites e uma simples frase desconcerta os artistas", brincou.
Os próprios Jorge e Mateus brincaram com a situação nas redes sociais. Eles republicaram o vídeo com vários emojis dando risada e a mensagem: "Aí não".
Noiva de Faria, Carol Ferreira também comentou a repercussão nas redes sociais. "Foi uma brincadeira que ninguém imaginava a proporção", afirmou. "Quem conhece sabe que ele é palhaço."