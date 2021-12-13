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Viralizou nas redes

Jorge e Mateus se surpreendem com pedido inusitado de fã durante show

Durante um show realizado na última sexta-feira (10) na cidade de Avaré (interior de São Paulo), ele fez um letreiro no celular com um pedido inusitado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 09:39

Fã fez pedido inusitado durante show dos sertanejos
Fã fez pedido inusitado durante show dos sertanejos Crédito: Reprodução | Internet
Um fã da dupla Jorge e Mateus conseguiu um jeito bastante inusitado de chamar a atenção dos ídolos. Durante um show realizado na última sexta-feira (10) na cidade de Avaré (interior de São Paulo), ele fez um letreiro no celular com um pedido surpreendente.
"Pelo amor de Deus, me come, Mateus", escreveu. A reação dos cantores, que conseguiram ler a mensagem mesmo de longe, viralizou na internet neste domingo (12).
@lucasmonteirosg

Meu amigo disse que queria escrever uma mensagem para o Mateus, e essa foi a reação dele @Jorge & Mateus ##jorgeemateus

♬ som original - Lucas Monteiro
Primeiro, Mateus vê, dá uma risada e não consegue continuar cantando. Depois, ele conta o que estava acontecendo para o parceiro, que também cai na gargalhada ao ler o que estava escrito.
O vídeo com esse momento foi publicado por amigos de Marcelo Faria, o rapaz que aparece no vídeo. "Quando o fanatismo ultrapassa os limites e uma simples frase desconcerta os artistas", brincou.
Os próprios Jorge e Mateus brincaram com a situação nas redes sociais. Eles republicaram o vídeo com vários emojis dando risada e a mensagem: "Aí não".
Noiva de Faria, Carol Ferreira também comentou a repercussão nas redes sociais. "Foi uma brincadeira que ninguém imaginava a proporção", afirmou. "Quem conhece sabe que ele é palhaço."

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