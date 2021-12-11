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Polêmica

André Gonçalves tem prisão decretada e afirma: "vou encerrar minha carreira"

O ator vai cumprir pena de prisão domiciliar - com tornozeleira eletrônica - por dever R$ 350 mil de pensão alimentícia para a filha Valentina Benini, de 18 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 10:51

O ator André Gonçalves
André Gonçalves teve prisão decretada por não pagar pensão alimentícia à filha Crédito: Fabio Rocha/Globo
Com prisão decretada pela Justiça de Santa Catarina por não realizar o pagamento da pensão alimentícia da filha com Cynthia Benini, André Gonçalves concedeu entrevista ao jornal O Globo, afirmando que pensa em abandonar a carreira.
 Chorando, afirmou não aguentar mais "tanta pressão por dinheiro" e disse que a prisão pedida pela própria filha é "devastadora". O ator vai cumprir pena de prisão domiciliar - com tornozeleira eletrônica - por dever R$ 350 mil de pensão para Valentina Benini, de 18 anos.
"Então eu decidi parar, vou parar e encerrar a carreira. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu não vou suportar ser preso. Encerrando eu dou um novo passo na minha vida. Eu posso construir uma nova história. Não aguento mais tanta pressão por dinheiro. Eu venho com isso há cinco anos. Achando que todo dia vai ter um oficial de Justiça na minha porta, me acordando às 5h da manhã, de sobressalto. Há cinco anos eu vivo isso", desabafou, muito abalado.

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Ainda na entrevista, o ator criticou a rigidez da lei que prevê prisão para quem não tem condições de pagar pensão alimentícia no Brasil e falou da mágoa que sente por não ter mais um bom relacionamento com as filhas - ele está bloqueado dos contatos com elas nas redes sociais. 
"Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas acho que é inominável a situação que estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Sei o pai que sou, que quero ser. Não sou bandido. Não há nada que me desabone na esfera federal, estadual ou municipal", complementou.

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