Inês Brasil anuncia que vai ser avó de um menino: 'Bem-vindo'

Estrela da internet brasileira, Inês Brasil, 52, anunciou em seu Instagram que irá ganhar outro netinho. Sua filha Monique está grávida de um menino.

Nas redes sociais, Inês Brasil comemorou, ao lado da filha, a chegada de um novo neto Crédito: Reprodução/ Instagram @inesbrasiltv

Monique Karp já vinha postando fotos da gravidez, mas, nesta sexta-feira (10), Inês falou sobre o menino que está para chegar. Em sua rede social, a artista postou um texto emocionada, desejando que a criança seja bem-vinda.

"Alô, alô, graças a Deus, está chegando mais um netinho do poder de Deus da minha linda filha Monique Karp. Te amo muito minha filha, e seja bem-vindo o meu lindo netinho, e parabéns para o lindo papai que é o seu marido que eu amo tanto, meu genro. E parabéns para minha linda neta Ysabella, que vai um lindo irmãozinho. E viva e seja bem-vindo a todas as crianças a bordo e viva a todas as crianças esperança e graças a Deus estamos juntos, irmão, Fé em Deus em primeiro lugar", escreveu Inês.

Há alguns dias, Monique havia escrito um texto elogiando a mãe em seu Instagram. "Mãe e amiga igual eu nunca vi. Obrigada meu Deus por ter me colocado dentro de um ventre cheio de amor. Te amo Mãe. Gratidão, meu Senhor Jesus", escreveu a artista.