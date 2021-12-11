Kéfera rebate críticas por não ter beijado mulheres na Farofa da GKay

A atriz e influenciadora Kéfera Buchmann, que se assumiu bissexual este ano, rebateu nos stories do Instagram as cobranças dos seguidores por não ter sido vista beijando mulheres na Farofa da GKay, que aconteceu de 5 a 7 de dezembro na Marina Park Hotel, em Fortaleza, no Ceará.

Kéfera Buchmann reclamou por fãs cobrarem demonstrações públicas de sua bissexualidade Crédito: Reprodução/ Instagram @kefera

Kéfera questionou os seguidores se agora ela tem que confirmar sua orientação sexual publicamente em festas. "Eu sou obrigada a beijar mulheres? E postar ainda? Para com isso. Pelo amor de Deus, não vem a fiscalização da bissexualidade aqui", disse.

Ao ser chamada de "bissexual de Taubaté" - comparação com a falsa grávida de quadrigêmeos- a influenciadora rebateu novamente as críticas. "Chorem, xinguem, esperneiem, façam o que vocês quiserem. Está vendo porque a gente fala que bissexual é apagado? Porque vocês querem o tempo inteiro. Eu hein, me deixem em paz", falou.

Kéfera disse ainda que as pessoas podem xingar à vontade ela porque não se importa. Segundo a atriz, o grande passo na vida dela foi ter assumido publicamente que é bissexual. "Para eu ter paz de espírito e eu poder me sentir livre de uma vez por todas. E se eu, de fato, quiser pegar alguém publicamente, eu pego."