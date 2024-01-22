Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Jorge Aragão relata furto de equipamentos e registra boletim de ocorrência

Cantor terá de alugar instrumentos para próximos shows
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 13:20

O cantor Jorge Aragão se apresenta no Palco Capela na Virada Cultural em São Paulo (SP), em maio de 2023
O cantor Jorge Aragão teve seus equipamentos e de sua banda foram furtados Crédito: Futura Press/Folhapress
O cantor Jorge Aragão terá de alugar instrumentos para poder fazer seus próximos shows. Segundo ele, em viagem a Belo Horizonte (MG), seus equipamentos e de sua banda foram furtados.
Conforme sua assessoria, o artista já registrou um boletim de ocorrência e ainda aguarda para saber quem se responsabilizará pelo ocorrido.
Procurada, a Gol diz em nota que está em contato direto com a equipe do cantor Jorge Aragão para prestar toda a assistência necessária. "A Companhia ressalta que, assim que foi comunicada do ocorrido, prontamente se colocou à disposição do artista e iniciou apurações internas para localizar os objetos da bagagem", diz.
"Jorge gosta de tecnologia e sempre quer tudo de melhor para sua equipe", diz a assessoria do músico, que evita falar em quantidade perdida em valores.
Após o incidente, Aragão foi se apresentar em um bloco de Carnaval com toda a aparelhagem emprestada. A apresentação com o Bloco do Silva ocorreu normalmente.

Veja Também

Nizam chora no Mais Você e comenta falas sobre corpo de Yasmin: "Errar para aprender"

BBB 24: Wanessa Camargo diz que Zilu tentou limitar contato da filha com Dado Dolabella

Amaury Lorenzo e Diego Martins, de Terra e Paixão, se beijam em festa; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados