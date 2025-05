Vai manter os laços

Jojo Todynho desiste de adotar menino angolano: "Não tive coragem de tirá-lo da família"

Nesta terça-feira (20), Jojo decidiu não prosseguir com a adoção de Francisco, menino angolano que conheceu em 2023

Jojo Todynho anunciou, nesta terça-feira (20), a decisão de não prosseguir com a adoção de Francisco, menino angolano que conheceu em 2023. Ela diz que optou por apadrinhá-lo e preservar seus laços familiares. >

A artista estava na fase final do processo de adoção, iniciado após uma viagem a Angola. "Não tive coragem de tirá-lo da família e achei melhor apadrinhar e ajudar no futuro dele", declarou Jojo em seus stories. >

Em outubro do ano passado, a cantora havia comemorado o avanço do processo de adoção de Francisco, com a Justiça angolana tendo marcado a data da audiência para analisar o caso.>