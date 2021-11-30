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Jojo Todynho assume namoro após se irritar com vazamento de foto

Cantora publica foto ao lado do militar Lucas Souza, com quem está desde agosto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 11:13

Jojo Todynho ao lado do namorado, Lucas Souza
Jojo Todynho ao lado do namorado, Lucas Souza Crédito: Jojo Todynho no Instagram
A cantora Jojo Todynho, 24, publicou na noite desta segunda (29) a primeira foto ao lado do seu novo namorado, o militar Lucas Souza. "Homens da minha vida", escreveu na legenda da imagem. Ela também sinalizou que o relacionamento começou em viagem que fez para Tulum, no México, em agosto.
Jojo assumiu o namoro publicamente pouco tempo depois de fazer um desabafo no Stories do Instagram, muito irritada, por terem vazado uma foto dela ao lado de Lucas. Ela tinha postado a imagem em um perfil privado na rede social, que criou há três meses para os amigos mais próximos e que conta com pouco mais de cem seguidores.
"Alguma pessoa que eu confiava -e é impossível descobrir quem foi- pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem de lidar com o mau-caratismo", disse.
"Não imaginei que essa foto vazaria. Isso prova cada vez mais que tenho que ficar afastada dos outros, viver no meu mundo como eu vivo, trabalho e vou para casa, quietinha", completou.

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