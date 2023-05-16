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Jojo Todynho aparece de mãos dadas com novo namorado

Colunista divulgou o suposto nome do affair da cantora, que já garantiu estar vivendo um novo amor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 15:32

Jojo Todynho aparece de mãos dadas com novo namorado
Jojo Todynho aparece de mãos dadas com novo namorado Crédito: Instagram/@jojotodynho
Jojo Todynho utilizou seu perfil no Instagram, nesta segunda (15), para postar um story em que aparece de mãos dadas com o novo namorado, em um passeio de carro. Mesmo a cantora já tendo admitido estar em um novo relacionamento, o rosto do boy de braço tatuado não foi revelado.
Segundo o colunista Leo Dias, porém, quem aparece no registro é Renato Santiago, carioca que vive no bairro de Brás de Pina. Jojo não confirmou a informação, mas logo postou outro story na rede social após a repercussão do assunto. "Fofoca eu deixo para quem está desocupado, sem perspectiva de vida", disse.

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