Jojo Todynho aparece de mãos dadas com novo namorado

Jojo Todynho utilizou seu perfil no Instagram, nesta segunda (15), para postar um story em que aparece de mãos dadas com o novo namorado, em um passeio de carro. Mesmo a cantora já tendo admitido estar em um novo relacionamento, o rosto do boy de braço tatuado não foi revelado.
Segundo o colunista Leo Dias, porém, quem aparece no registro é Renato Santiago, carioca que vive no bairro de Brás de Pina. Jojo não confirmou a informação, mas logo postou outro story na rede social após a repercussão do assunto. "Fofoca eu deixo para quem está desocupado, sem perspectiva de vida", disse.