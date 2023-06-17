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Ficou indignada

Jojo Todynho afirma ter sido vítima de racismo durante blitz

A apresentadora disse que foi questionada por um agente sobre o fato de ter um carro blindado e que teria sofrido um preconceito velado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 08:48

A funkeira Jojo Todynho na festa Combatchy realizado no Espaaço das Américas, na zona oeste de São Paulo (SP), em 2017
Mesmo apresentando a documentação solicitada, Jojo conta que o policial disse que "não era o suficiente" Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A apresentadora Jojo Todynho disse ter sido vítima de racismo durante uma blitz de trânsito. Em entrevista ao podcast Pod Fazer Mais, divulgado nesta sexta-feira (16), ela narrou que foi questionada por um agente sobre o fato de ter um carro blindado e que teria sofrido um preconceito velado.
Mesmo apresentando a documentação solicitada, Jojo conta que o policial disse que "não era o suficiente". "O cara numa arrogância e eu estava de boas. Eu falava assim, comigo mesma: 'Não é possível, Deus', e eu fui entregando os documentos para ele, tudo bonitinho. Eu estava voltando da academia."
Após mostrar que estava dirigindo de tênis, Jojo foi novamente questionada: "Dei os documentos, tudo direitinho, ele virou para mim e falou assim: 'Ué, mas você pode andar de carro blindado?'". Ela afirma, então, que respirou fundo para não desrespeitar o agente.
"Pensei: 'Tenho que falar de uma forma que não possa ser presa'. E falei de uma forma bem arrogante: 'Eu posso ter um blindado, quem não pode é você, que é assalariado'. Ele ficou sem som e sem imagem", recordou ela, conseguindo a liberação para ir embora do local.
Jojo lembra que ficou indignada: "Depois, a gente é chamada de arrogante. Ele não tem que questionar se estou andando de carro blindado. O fato de a gente ser preta e ter uma condição não isenta a gente de sofrer racismo e qualquer outro preconceito, porque as pessoas são ruins. Mas você, toda vez que tiver um ato racista, pense duas vezes em fazer comigo."
Atualmente, além de seguir como influenciadora, Jojo Todynho está estudando Direito. "Se as pessoas já não gostavam da Jojo de antes, eles vão odiar a Jordana de agora", finalizou.

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