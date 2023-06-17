Jojo Todynho afirma ter sido vítima de racismo durante blitz

Mesmo apresentando a documentação solicitada, Jojo conta que o policial disse que "não era o suficiente" Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A apresentadora Jojo Todynho disse ter sido vítima de racismo durante uma blitz de trânsito. Em entrevista ao podcast Pod Fazer Mais, divulgado nesta sexta-feira (16), ela narrou que foi questionada por um agente sobre o fato de ter um carro blindado e que teria sofrido um preconceito velado.

Mesmo apresentando a documentação solicitada, Jojo conta que o policial disse que "não era o suficiente". "O cara numa arrogância e eu estava de boas. Eu falava assim, comigo mesma: 'Não é possível, Deus', e eu fui entregando os documentos para ele, tudo bonitinho. Eu estava voltando da academia."

Após mostrar que estava dirigindo de tênis, Jojo foi novamente questionada: "Dei os documentos, tudo direitinho, ele virou para mim e falou assim: 'Ué, mas você pode andar de carro blindado?'". Ela afirma, então, que respirou fundo para não desrespeitar o agente.

"Pensei: 'Tenho que falar de uma forma que não possa ser presa'. E falei de uma forma bem arrogante: 'Eu posso ter um blindado, quem não pode é você, que é assalariado'. Ele ficou sem som e sem imagem", recordou ela, conseguindo a liberação para ir embora do local.

Jojo lembra que ficou indignada: "Depois, a gente é chamada de arrogante. Ele não tem que questionar se estou andando de carro blindado. O fato de a gente ser preta e ter uma condição não isenta a gente de sofrer racismo e qualquer outro preconceito, porque as pessoas são ruins. Mas você, toda vez que tiver um ato racista, pense duas vezes em fazer comigo."