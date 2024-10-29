Johnny Depp volta a Hollywood após batalha judicial contra ex-mulher Crédito: Reuters / Folhapress / Guglielmo Mangiapane

Johnny Depp e Penélope Cruz vão estrelar o filme "Day Drinker", dirigido por Marc Webb. Os dois atores já haviam trabalhado juntos em longas como " Profissão de Risco", "Piratas do Caribe - Navegando em Águas Misteriosas" e "Assassinato no Expresso do Oriente".

"Day Drinker" conta a história de um barman que trabalha em um navio, onde conhece um homem misterioso que sempre bebe de manhã. Os dois acabam unidos ao longo da trama por uma teia de crimes.

A produção é o primeiro grande filme de Depp após o fim da batalha judicial que ele travava contra Amber Heard, que o acusa de violência doméstica.

O imbróglio envolvendo o ex-casal terminou em 2022 com uma sentença favorável a Depp. A justiça determinou que o ator deve receber US$ 15 milhões --ou cerca de 71 milhões de reais-- da ex-mulher.