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Internacional

Johnny Depp volta a Hollywood após batalha judicial contra ex-mulher

Ator estrela ao lado de Penélope Cruz 'Day Drinker', primeiro grande projeto depois de vencer processo por difamação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 09:09

Johnny Depp volta a Hollywood após batalha judicial contra ex-mulher
Johnny Depp volta a Hollywood após batalha judicial contra ex-mulher Crédito: Reuters / Folhapress / Guglielmo Mangiapane
Johnny Depp e Penélope Cruz vão estrelar o filme "Day Drinker", dirigido por Marc Webb. Os dois atores já haviam trabalhado juntos em longas como " Profissão de Risco", "Piratas do Caribe - Navegando em Águas Misteriosas" e "Assassinato no Expresso do Oriente".
"Day Drinker" conta a história de um barman que trabalha em um navio, onde conhece um homem misterioso que sempre bebe de manhã. Os dois acabam unidos ao longo da trama por uma teia de crimes.
A produção é o primeiro grande filme de Depp após o fim da batalha judicial que ele travava contra Amber Heard, que o acusa de violência doméstica.
O imbróglio envolvendo o ex-casal terminou em 2022 com uma sentença favorável a Depp. A justiça determinou que o ator deve receber US$ 15 milhões --ou cerca de 71 milhões de reais-- da ex-mulher.
Motivado pelo processo movido por Depp após Heard ter publicado um artigo de opinião acusando o ex-marido de violência doméstica, o julgamento teve, em suas mais de cem horas de testemunhos, acusações mútuas de abuso de drogas e violência, e até uma acusação escatológica --segundo a qual Heard teria defecado na cama de Depp após uma briga do casal--, passando por episódios de estupro com garrafa, inspeção procurando cocaína na vagina, uivos pela janela do carro e enforcamento na lua de mel.

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