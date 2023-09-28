João Silva, filho do Faustão, é liberado pela Band e vai gravar quadro no 'Domingão com Huck'

João Guilherme Silva, o filho do Faustão, foi liberado pela Band para gravar um quadro no programa Domingão com Huck, herdado por Luciano Huck após a saída de Fausto Silva da Rede Globo.

João Guilherme Silva vai participar de quadro no Domingão Crédito: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, João vai participar do "Batalha do lip sync", em que famosos se fantasiam de outros artistas e se apresentam dublando canções famosas.

A gravação do programa deve ocorrer na quarta-feira, 4 de outubro, com a exibição prevista para o domingo, 8. Nomes como Ana Maria Braga, Gil do Vigor, Carmo Dalla Vecchia, Larissa Manoela e Tati Machado já estiveram entre convidados do "Batalha do lip sync".

APRESENTADOR

Vale lembrar que em breve João vai estrear o seu próprio programa na Band. Ele ganhou uma atração que irá ao ar nas noites de sábados na emissora e se chamará Programa do João Silva. As gravações já começaram e o programa tem previsão para estrear no final de outubro.

Em entrevista ao Estadão em agosto, o filho de Faustão contou que o seu sonho era ter uma atração própria na televisão. "Meu sonho é ter um programa meu, na televisão. É o meu grande sonho. Se é algo longe ou perto de ser concretizado, eu não sei", disse na ocasião.