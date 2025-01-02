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Em Noronha

João Hadad posta foto com Any Borges e aumenta rumor de namoro

Ex-participante de diversos reality shows, o capixaba apareceu em fotos ao lado da influenciadora em Fernando de Noronha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 15:30

Os influenciadores João Hadad e Any Borges passaram o réveillon juntos em Fernando de Noronha
Os influenciadores João Hadad e Any Borges passaram o réveillon juntos em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução/Instagram/@joãohadad
Assumidos? João Hadad e Any Borges passaram o réveillon em Fernando de Noronha e entraram em 2025 ‘juntinhos’. No Instagram, o capixaba e ex-'De Férias com o Ex’ divulgou um story dos dois arrumados para a noite do dia 31, com direito até a um coração de fogo na legenda. Vale lembrar que eles já tinham sido flagrados aos beijos em 2024, em Florianópolis. Eles também aparecem juntos em registros com amigos.
Caso seja um anúncio oficial, essa será a primeira namorada do influenciador capixaba desde a morte de sua ex-namorada, Luana Andrade, falecida em novembro de 2023 por complicações de uma cirurgia de lipoaspiração. Os dois ganharam repercussão após participarem do programa Power Couple, da Record TV, em 2022.
Cerca de um ano após a morte de Luana, Haddad foi visto aos beijos com a também ex-'De Férias como Ex', Any Borges, como dito anteriormente. O momento foi registrado em uma festa quando os dois estavam em cima do trio elétrico de Bell Marques. Mas o que teria sido apenas um affair, parece que evoluiu até 2025.
João Hadad e Any Borges em Fernando de Noronha Crédito: Instagram/@joaohadad

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QUEM É ANY BORGES

Any Borges é uma influenciadora digital, DJ, empresária e personalidade da televisão brasileira. Nascida em 1994, ganhou notoriedade ao participar de reality shows como "De Férias com o Ex Brasil" e "Ilha Record", além de ser mãe do pequeno Miguel. Em suas redes sociais, ela soma quase 2 milhões de seguidores.

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