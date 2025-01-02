João Hadad posta foto com Any Borges e aumenta rumor de namoro

Os influenciadores João Hadad e Any Borges passaram o réveillon juntos em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução/Instagram/@joãohadad

Assumidos? João Hadad e Any Borges passaram o réveillon em Fernando de Noronha e entraram em 2025 ‘juntinhos’. No Instagram, o capixaba e ex-'De Férias com o Ex’ divulgou um story dos dois arrumados para a noite do dia 31, com direito até a um coração de fogo na legenda. Vale lembrar que eles já tinham sido flagrados aos beijos em 2024, em Florianópolis. Eles também aparecem juntos em registros com amigos.

Cerca de um ano após a morte de Luana, Haddad foi visto aos beijos com a também ex-'De Férias como Ex', Any Borges, como dito anteriormente. O momento foi registrado em uma festa quando os dois estavam em cima do trio elétrico de Bell Marques. Mas o que teria sido apenas um affair, parece que evoluiu até 2025.

João Hadad e Any Borges em Fernando de Noronha Crédito: Instagram/@joaohadad

QUEM É ANY BORGES