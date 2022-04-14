João Guilherme diz ver preconceito em críticas por namorar mulher mais velha

João Silva, filho do Faustão Crédito: Instagram/jotagsilva

Filho de Fausto Silva, o apresentador João Guilherme Silva, 18, não tem gostado de ver comentários a respeito de seu namoro com a modelo Schynaider Moura, 33, que tem 15 anos a mais do que ele.

Em entrevista à revista Piauí, disse que considera preconceituoso quem não aceita seu relacionamento, que começou há três meses. "Eu vejo como preconceito mesmo. Como diz a música do Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor", disse.

Schynaider é mãe de três filhas de seu relacionamento anterior, mas isso não é um empecilho para Guilherme. "Não gosto que a minha vida pessoal seja notícia, mas entendo o interesse das pessoas. Faz parte."

A primeira aparição pública entre ambos em clima de romance foi em um final se semana em Angra dos Reis (RJ), em janeiro. Ela já foi casada com o irmão do empresário Álvaro Garnero, Mário Garnero, pai das meninas.

Atualmente, João Guilherme comanda o programa com o pai na Band. Em recente entrevista ao F5, ele contou que vem sendo treinado pelo pai há pelo menos três anos e que não caiu de paraquedas na TV.

"Meu pai já vem conversando comigo sobre eu estar na TV há dois ou três anos. Não foi de um dia para o outro que fui para o ar. Ele plantava essa semente. Claro que não sabia que a estreia seria logo ao lado dele, mas agora é um momento especial", avaliou.

Recentemente, João Guilherme completou o ensino médio na Suíça e retornou ao Brasil disposto a colocar esse sonho de trabalhar com comunicação em prática. Agora, ele também almeja entrar na faculdade de Rádio e TV para aprimorar o que já sabe.