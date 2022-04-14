Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Encontro será gravado nos estúdios da Globo em São Paulo, diz Ana Maria Braga
Novidade no ar

Encontro será gravado nos estúdios da Globo em São Paulo, diz Ana Maria Braga

Programa deixa de ser apresentado por Fátima Bernardes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:50

Fátima Bernardes vai deixar o
Fátima Bernardes vai deixar o "Encontro" Crédito: João Miguel Júnior/Globo
A apresentadora Ana Maria Braga, 73, revelou na manhã desta quinta-feira (14) que o programa Encontro (Globo) passará a ser gravado nos estúdios da Globo em São Paulo. "O Encontro passa a ser gravado em São Paulo", afirmou ela no Mais Você.
"Vamos ter uma vizinhança boa", completou a apresentadora. "Não é uma dança das cadeiras, é um consenso e desejo de cada um de poder fazer coisas diferentes", disse ela sobre a mudança da apresentação do programa, que passa de Fátima Bernardes para Patrícia Poeta.
"Desejo tudo de bom para essa minha vizinha de horário, futuramente no comando do The Voice. E desejo muito sucesso para a Patrícia Poeta", finalizou Ana Maria, que contou ainda que as mudanças não serão imediatas e devem acontecer em alguns meses.
A Globo confirmou nesta quarta-feira (13) a saída de Fátima Bernardes do Encontro, programa que ela comanda desde 2012. Porém, a apresentadora não está se despedindo da emissora. Segundo comunicado, ela vai assumir o talent show The Voice Brasil.
A mudança ocorrerá logo após o aniversário de 10 anos do matinal, em julho. Ela acarretará uma dança das cadeiras na emissora, com Patrícia Poeta ficando como titular do Encontro e deixando o É de Casa, que ela apresentava. Manoel Soares fará dupla com ela.
Com isso, a jornalista Maria Beltrão, que estava na GloboNews, passa a ocupar a vaga de Patrícia no programa das manhãs de sábado. Até então, ela comandava o Estúdio i, no canal pago. Com a novidade, Andréia Sadi comandará a atração.

Veja Também

BBB 22: Madrugada tem festival de shows e clima de despedida

Lizzo conta que bradou 'Fora, Bolsonaro' sem saber quem era o presidente

Isabella Santoni faz pequeno corte na cabeça surfando e cogita raspar cabelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga estúdios globo Famosos fátima bernardes globo São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 livros para inserir as crianças pequenas no mundo da leitura
Imagem de destaque
Feira de empreendedorismo reúne artesanato e gastronomia em Cariacica
Imagem de destaque
Como reabertura do Estreito de Ormuz e queda no valor do petróleo podem afetar o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados