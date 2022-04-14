Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Isabella Santoni faz pequeno corte na cabeça surfando e cogita raspar cabelo

'Para não infeccionar, tinha que dar uma raspadinha', diz o namorado Caio Vaz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:44

A atriz Isabella Santoni mostra corte pequeno que fez na cabeça ao surfar
A atriz Isabella Santoni mostra corte pequeno que fez na cabeça ao surfar Crédito: Reprodução/Instagram/@isabellasantoni
A atriz Isabella Santoni, 26, mostrou em seus Stories do Instagram que fez um pequeno corte na cabeça ao surfar com o namorado, o surfista Caio Vaz. Nos registros, enquanto Vaz cuidava do ferimento, ela questionou os seguidores se deveria ou não raspar os cabelos da região.
"Para não infeccionar, tinha que dar uma raspadinha no cabelo", disse Vaz. Santoni riu e em seguida escreveu "raspar o cabelo na lateral para não infeccionar?". Além disso, ela colocou três opções como resposta para seus seguidores: "Claro", "Está louca" e "Não faz isso".
"Mozão me joga na onda grande, mas cuida depois. Primeiro passo: Água oxigenada", escreveu ela em outro vídeo, no qual também mostrou sentir dor ao passar o produto no corte. "Foi um arranhadinho, é só cuidar", respondeu o namorado.
Santoni e Vaz namoraram pela primeira vez em dezembro de 2017. Cerca de dois anos depois, em dezembro de 2019, a assessoria da atriz confirmou o término do casal, que teria acontecido em novembro do mesmo ano, sendo revelada um mês depois.
"A assessoria de imprensa da atriz Isabella Santoni confirma o término do relacionamento com o surfista Caio Vaz. Eles seguem amigos com carinho e respeito um com o outro", disse, na época. No entanto, em 2020 eles reataram o relacionamento.

Veja Também

Kardashians voltam à frente das câmeras como começaram, com 'sex tape'

BBB 22: Madrugada tem festival de shows e clima de despedida

Lizzo conta que bradou 'Fora, Bolsonaro' sem saber quem era o presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Surfe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados