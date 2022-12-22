Jô Soares: causa da morte é revelada após 4 meses

Parte da herança de Jô foi deixada para sua ex-mulher, Flávia Pedras, e outra parte para funcionários que o acompanharam ao longo de sua carreira. Flávia falou sobre a despedida de Jô. "Tendo sua morte sido natural e não trágica, felizmente, sendo ele um sujeito elegante na vida, desejamos que a morte dele fosse um pouco mais calma e reservada. Ele se mostrou tanto na vida, estava de bom tamanho. Quis caixão fechado e cremação, tudo rápido, e teve todo meu apoio", contou Flávia.