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Vídeo de noivo sendo beijado por convidado na frente da mulher viraliza

Situação aconteceu durante o casamento. Noivo disse que não é gay, segundo o jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 13:28

Vídeo de noivo sendo beijado por convidado na frente da mulher viraliza
Vídeo de noivo sendo beijado por convidado na frente da mulher viraliza Crédito: Reprodução/TikTok
Um vídeo tomou conta das redes sociais nesta quinta-feira (22). Nele, o noivo é beijado por um convidado na frente da mulher durante sua festa de casamento.
Segundo o jornal Extra, o casal em destaque é Nene Ángel e Mayito Arcentales, que ficou estarrecida com a cena que se deparou. No vídeo, Nene está de olhos fechados e dançando enquanto bebe, quando um convidado aparece e o beija no meio da pista. Os convidados até gritam na hora com a empolgação, mas logo o barraco acontece.
De acordo com a publicação, o vídeo foi publicado por um amigo da noiva, que é influenciadora. Antes dele, Mayito publicou sua saída da cerimônia de casamento com o ainda marido.
@mayitoarcentales

Te amo nene ?❤️??

♬ sonido original - MAYITO ?Arcentales
Segundo o Extra, depois da repercussão do momento do beijo, o noivo publicou um pronunciamento. "Ser gay não te torna menos sensível, não te torna de pedra ou menos humano. Ainda não assimilei o que aconteceu, ainda não acredito mas me ajudou a entender como se sentem as pessoas da comunidade Igbti quando decidem tirar as máscaras e ser elas perante o mundo e suportar o assédio da sociedade que te aponta como se tivessem cometido um Homicídio ou algum ato aberrante", começou.
"É preciso uma grande força mental para não optar pelo suicídio (eu pensei nisso várias vezes). Mamãe te amo com minhas virtudes e defeitos. @mayitoarcentales suas palavras foram meu combustível pra não cair. Não sou gay, o que aconteceu aconteceu num momento em que eu não encontrava meus cinco sentidos por causa da grande quantidade de álcool (quem me conhece sabe que eu não bebo). Peço desculpas se isso afetou sua sensibilidade", finalizou.
No Instagram, ele postou uma foto do casamento dizendo "quem diria que depois de algumas bebidas, tudo mudaria".

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