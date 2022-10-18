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Curso de como organizar velório viraliza após imagens caírem na web

Aula promovida pela Prefeitura de Manaquiri, no Amazonas, contou com morto-vivo, quitutes e pessoas de "luto" na celebração fúnebre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 17:12

Curso da Prefeitura de de Manaquiri (AM) ensina a organizar um velório
Curso da Prefeitura de de Manaquiri (AM) ensina a organizar um velório "fake" Crédito: Reprodução/Instagram/@prefeitura.manaquiri
As imagens de um suposto velório viralizaram nos últimos dias nas redes sociais. A Prefeitura de Manaquiri, no Amazonas, realizou um curso - no mínimo curioso - de como organizar um velório com 20 alunos e divulgou as imagens no último sábado (15). Nas fotos, publicadas no Instagram do órgão, é possível ver um "morto-vivo", quitutes e pessoas em “luto”. 
"Curso de organização de eventos ofertado pela Prefeitura Municipal de Manaquiri. Estão realizando uma atividade prática de cerimônia fúnebre. Dentro do evento foi apresentado o serviço de brunch", escreveu a prefeitura no Instagram.
O resultado da postagem não poderia ser diferente.  O conteúdo acabou virando meme com muitos internautas fazendo comentários sobre as cenas “fake” do velório. "Parabéns você que foi aprovado no bacharelado em defunto", disse um seguidor. "Precisa encenar com alguém dentro do caixão? Que diferença isso faz para o aprendizado?", perguntou outro perfil.
"Podem criticar o que quiserem, mas essa dupla aqui entregou tudo. Lendas, chamaria pro meu funeral", escreveu um seguidor em tom de brincadeira. Teve internauta que até comparou a atuação dos alunos com a de Jade Picon, na novela Travessia (TV Globo). "Esse pessoal atua melhor do que a Jade Picon, arrasaram", disse um perfil no post da prefeitura. Confira abaixo outras reações:

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