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Conheça Maria Raquel, modelo apontada como affair de Gabriel Medina

Segundo jornal, o surfista saiu para jantar com amigos ao lado da influenciadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 12:51

Gabriel Medina e Maria Raquel
Gabriel Medina e Maria Raquel Crédito: Reprodulção/Instagram
Gabriel Medina completa 29 anos nesta quinta-feira (22). Além do aniversário, o nome do surfista está bombando por conta da vida amorosa. Segundo o jornal Extra, o atleta vive um affair com a modelo e influenciadora Maria Raquel.
Inclusive, Medina teria saído com a modelo para jantar ao lado de amigos nesta quarta (21). E o que levou o jornal a essa conclusão, além do jantar, é a interação de ambos nas redes sociais.
Quando o relógio marcou meia noite desta quinta (22), Maria postou um vídeo da comemoração marcando o surfista. Na sequência, Maria Raquel postou uma foto em que surge abraçando Medina. O atleta, que sempre marca presença nas postagens de Maria, repostou a homenagem em seu perfil do Instagram.
Maria Raquel é modelo, atriz e influenciadora. No TikTok, ela tem um perfil bem ativo. Entre as postagens, ela dá dicas de cuidados com a pele ou de maquiagem. No Instagram, ela conta com pouco mais de 25 mil seguidores.
O suposto casal teria se conhecido há alguns meses. Maria faz parte do ciclo de amizades de Neymar, chegando até a comparecer em amistosos da seleção.
Medina sempre interage com a moça nas redes. Em um post da modelo, por exemplo, o atleta escreveu: "Não tem tiktok?". A modelo, então, respondeu: "Oi Falcão".

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