Conheça Maria Raquel, modelo apontada como affair de Gabriel Medina

Gabriel Medina e Maria Raquel Crédito: Reprodulção/Instagram

Gabriel Medina completa 29 anos nesta quinta-feira (22). Além do aniversário, o nome do surfista está bombando por conta da vida amorosa. Segundo o jornal Extra, o atleta vive um affair com a modelo e influenciadora Maria Raquel.

Inclusive, Medina teria saído com a modelo para jantar ao lado de amigos nesta quarta (21). E o que levou o jornal a essa conclusão, além do jantar, é a interação de ambos nas redes sociais.

Quando o relógio marcou meia noite desta quinta (22), Maria postou um vídeo da comemoração marcando o surfista. Na sequência, Maria Raquel postou uma foto em que surge abraçando Medina. O atleta, que sempre marca presença nas postagens de Maria, repostou a homenagem em seu perfil do Instagram.

Maria Raquel é modelo, atriz e influenciadora. No TikTok, ela tem um perfil bem ativo. Entre as postagens, ela dá dicas de cuidados com a pele ou de maquiagem. No Instagram, ela conta com pouco mais de 25 mil seguidores.

O suposto casal teria se conhecido há alguns meses. Maria faz parte do ciclo de amizades de Neymar, chegando até a comparecer em amistosos da seleção.