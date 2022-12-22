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Gabi Versiani é apontada como affair do ex-BBB Paulo André

Modelo foi vista na companhia do atleta em dois eventos nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 10:30

Paulo André e Gabi Versiani estariam vivendo um affair, segundo jornal
Paulo André e Gabi Versiani estariam vivendo um affair, segundo jornal Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-BBB Paulo André estaria vivendo um affair com a modelo Gabriela Versiani. Segundo o jornal Extra, o caso é real após os dois serem vistos juntos na Farofa da Gkay, num show sertanejo e no aniversário do surfista Gabriel Medina.
O jornal ainda levantou mais indícios em registros no Instagram. De acordo com a publicação, no último fim de semana, PA foi visto em registros da família da influenciadora. O primeiro foi nos stories da mãe de Gabriela, Katia Porto, que deletou a postagem após a repercussão. Na imagem, PA aparecia dirigindo o carro em que a família estava. Depois, o capixaba apareceu no fundo de outras postagens de Katia, Gabi e da irmã.
Vale lembrar que, no começo do ano, Versiani confessou em uma entrevista que tinha vontade de ficar com Paulo André. A moça é modelo, atriz e influenciadora digital. Declaradamente bissexual, Gabi é ex-namorada do funkeiro Kevinho e da DJ Bárbara Labres.

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