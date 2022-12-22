Gabi Versiani é apontada como affair do ex-BBB Paulo André

O ex-BBB Paulo André estaria vivendo um affair com a modelo Gabriela Versiani. Segundo o jornal Extra, o caso é real após os dois serem vistos juntos na Farofa da Gkay, num show sertanejo e no aniversário do surfista Gabriel Medina.

O jornal ainda levantou mais indícios em registros no Instagram. De acordo com a publicação, no último fim de semana, PA foi visto em registros da família da influenciadora. O primeiro foi nos stories da mãe de Gabriela, Katia Porto, que deletou a postagem após a repercussão. Na imagem, PA aparecia dirigindo o carro em que a família estava. Depois, o capixaba apareceu no fundo de outras postagens de Katia, Gabi e da irmã.