Jatinho com Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane e faz pouso de emergência

Xand Avião e Zé Vaqueiro passaram por um susto na última sexta-feira (1º). Os cantores voltavam para Recife após uma festa em Brasília quando o jatinho em que estavam sofreu uma pane.
A aeronave teve problema nos dois motores e fez um pouso de emergência na cidade de Crateús, no Ceará. O piloto chegou a declarar emergência à torre de controle e ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Xand afirmou nas redes sociais que o combustível congelou, o que ocasionou a falha. Ele estava acompanhado da mulher, Isabele Temoteo, que teve uma crise de pânico.
"Situação desesperadora, tentei manter a calma. Obrigada a todas as mensagens", disse.
"Hoje voltando de jatinho, estávamos voltando para casa, tivemos esse pequeno susto, foram momentos bem tensos. Mas, graças à Deus, deu tudo certo. Está tudo bem, obrigada pela preocupação", disse Zé Vaqueiro por meio das redes sociais. Neste sábado (2), ele faz show em Belo Oriente, Minas Gerais.