Jatinho com Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane e faz pouso de emergência

Jatinho com Xand Avião e Zé Vaqueiro sofreu uma pane Crédito: Instagram/@xandaviao e @zevaqueiro

Xand Avião e Zé Vaqueiro passaram por um susto na última sexta-feira (1º). Os cantores voltavam para Recife após uma festa em Brasília quando o jatinho em que estavam sofreu uma pane.

A aeronave teve problema nos dois motores e fez um pouso de emergência na cidade de Crateús, no Ceará. O piloto chegou a declarar emergência à torre de controle e ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Xand afirmou nas redes sociais que o combustível congelou, o que ocasionou a falha. Ele estava acompanhado da mulher, Isabele Temoteo, que teve uma crise de pânico.

"Situação desesperadora, tentei manter a calma. Obrigada a todas as mensagens", disse.