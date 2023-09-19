Já ouviu falar no santo blogueiro? Conheça a história de Carlo Acutis, que será beatificado

Carlo Acutis será beatificado pelo Vaticano após curar criança brasileira Crédito: Reprodução

Conhecido como "Santo Influencer" ou mesmo "Padroeiro da Internet", o italiano-britânico Carlo Acutis, morto aos 15 anos em 2006, por conta de uma leucemia, foi beatificado pela Igreja Católica em 2020, mas a cerimônia de beatificação ocorre apenas nas próximas semanas, no Vaticano.

Devoto da Virgem Maria, o rapaz ficou conhecido pelo trabalho de catalogar milagres e evangelizar pela internet. Além de religioso, o jovem era especialista em Ciência da Computação e gostava de ler livros sobre tecnologia e engenharia.

Sua beatificação aconteceu, entre outros pontos, por conta de um suposto milagre atribuído a Carlo no Brasil, em Campo Grande/MS. Segundo o portal g1, após a morte de Acutis, um padre da Paróquia São Sebastião, capital sul-matogrossense, passou a realizar uma missa anual de Nossa Senhora Aparecida sempre com a exposição de uma roupa que teria o sangue do italiano.

Em uma dessas missas, em 2010, um avô desesperado com o diagnóstico do neto doente o levou até a paróquia. Segundo a família, o garoto teria sido curado após tocar a vestimenta.

"A criança estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada e teve a cura logo depois", afirmou o sacerdote Marcelo Tenório, responsável pelas missas, em entrevista ao portal em novembro do ano passado, quando o Vaticano reconheceu o milagre realizado por Carlo.

BEATIFICAÇÃO

Ainda segundo o g1, a cerimônia de beatificação de Carlo Acutis acontecerá em 10 de outubro. Seu corpo está exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália.

Em bom estado de conservação (os restos mortais foram recompostos, conforme o Vaticano), o corpo do rapaz deverá receber cerca de 3 mil peregrinos no santuário.

A veneração a Acutis terminará em 17 de outubro, quando a sepultura será fechada. A diocese local afirmou que espalhará telões em várias partes da cidade de Assis.