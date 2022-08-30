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Isabella Scherer mostra primeira fotos dos filhos e detalha parto: 'foi loucura'

Horas depois do parto, a campeã do 'Masterchef 2021' foi às redes sociais contar detalhes do parto e mostrar os pequenos aos seguidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 17:57

Isabella Scherer, vencedora do MasterChef
Isabella Scherer, vencedora do MasterChef Crédito: Band
Isabella Scherer deu à luz aos gêmeos Mel e Bento na segunda, 29. Horas depois do parto, a campeã do Masterchef 2021 foi às redes sociais contar detalhes do parto e mostrar os pequenos aos seguidores. Com a filha no colo, comentou sobre a experiência: "Foi loucura, loucura, loucura. Fiquei bem mal, agora estou começando a ficar bem", relatou Isabella.
Na manhã desta terça, 30, Isabella compartilhou no Instagram a primeira foto dos bebês. "Ainda processando e me recuperando de tudo que vivemos ontem. Que dia especial, estamos apaixonados e hipnotizados pela Mel e pelo Bento", declarou a mãe dos gêmeos.
Isabella agradeceu a equipe médica que cuidou dela e dos filhos no parto. No texto, também mencionou o companheiro Rodrigo Calazans. "Obrigada ao doutor Wagner Hernandez e toda a equipe pelo o cuidado e apoio durante todos esses meses, foi o parto mais tranquilo do mundo! Obrigada ao Pró Matre por tudo o que fez pela gente desde lá de trás, que equipe acolhedora. E a Hanna Rocha que além das fotos lindas que tirou foi praticamente uma mãe pra mim durante o parto", disse.
Isabella anunciou a gravidez no final de março, ao lado do companheiro Rodrigo. Eles estão juntos desde 2020, quando ela morava nos Estados Unidos. A vencedora do Masterchef, desde então, compartilhou detalhes da gestação em suas redes sociais. Mel, que foi a primeira a nascer, veio ao mundo com 2,2 quilos e Bento com 3,1.

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