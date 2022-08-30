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Deborah Secco declara arrependimento por traições: ‘Não lido bem com a mentira’

Atriz explica que sua atitude era uma tentativa de sair de relações tóxicas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 11:27

Deborah Secco explica reação de meme nas redes sociais
Deborah Secco explica que sua atitude era uma tentativa de sair de relações tóxicas Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Deborah Secco nunca escondeu seus relacionamentos, nem mesmo algumas atitudes que teve com os antigos namorados, como as traições. No entanto, embora esse fato tenha sido comum em seu passado, a atriz não se orgulha. Ao programa Júlia, em Portugal, onde está passando uma temporada a trabalho, ela explicou sua motivação para tal comportamento.
"Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída e para sair dessa relação tóxica, traía também porque precisava me apaixonar", esclareceu Deborah, destacando, ainda, que "não tinha maturidade, conhecimento suficiente", na época.
Confessar as traições rendeu muitas críticas para a atriz, o que ela julga hipocrisia. "Não preciso mentir para me sentir amada. A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros, enquanto fazem escondido. Eu sou de verdade", declarou.
Vale ressaltar que esse tipo de comportamento faz parte do passado. Desde 2015, ela vive um relacionamento com o ator Hugo Moura, com quem teve uma filha, Maria Flor, 6.
Segundo a artista, em declarações anteriores, o casamento é baseado em fidelidade.

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