Isabella Scherer mostra barriga após gravidez: ‘Umbigo não sei se volta’

Isabella Scherer, vencedora do MasterChef Crédito: Band

Isabella Scherer usou o Instagram nesta quinta-feira, 8, para compartilhar com seus seguidores como está o estado de sua barriga depois de ter dado à luz aos gêmeos Mel e Bento. Os filhos da campeã do Masterchef 2021 e do modelo Rodrigo Calazans nasceram no dia 29 de agosto na maternidade Pro Matre, em São Paulo.

"Sua barriga voltou um pouco já? Já está com umbigo?", questionou um usuário. Em resposta, a influenciadora mostrou o abdome e destacou que ele ainda está com marcas da gravidez.

"Olha, aqui está com muita estria. Nessa luz não está dando pra ver, está com muito estria. E o umbigo não sei se volta, não", disse Isabella.

A atriz ainda brincou sobre o formato da barriga, que ainda não diminuiu completamente, e sobre o fato do umbigo continuar "para fora": "Será que vai ser o limão ciliciano para sempre?".

Isabella Scherer mostra barriga após nascimento de gêmeos para seguidores no Instagram Crédito: Instagram/@isascherer

Na manhã desta quinta, 9, Isabella também contou aos seguidores que passou a primeira noite com a ajuda de uma enfermeira. "Foi simplesmente a melhor noite da minha vida. Obrigada a todos os deuses existentes pela oportunidade de ter ajuda", escreveu.