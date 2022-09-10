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Isabella Scherer mostra barriga após gravidez: ‘Umbigo não sei se volta’

Vencedora do ‘Masterchef 2021′ deu à luz gêmeos no dia 29 de agosto. A atriz ainda brincou sobre o formato da barriga, que ainda não diminuiu completamente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 11:54

Isabella Scherer, vencedora do MasterChef
Isabella Scherer, vencedora do MasterChef Crédito: Band
Isabella Scherer usou o Instagram nesta quinta-feira, 8, para compartilhar com seus seguidores como está o estado de sua barriga depois de ter dado à luz aos gêmeos Mel e Bento. Os filhos da campeã do Masterchef 2021 e do modelo Rodrigo Calazans nasceram no dia 29 de agosto na maternidade Pro Matre, em São Paulo.
"Sua barriga voltou um pouco já? Já está com umbigo?", questionou um usuário. Em resposta, a influenciadora mostrou o abdome e destacou que ele ainda está com marcas da gravidez.
"Olha, aqui está com muita estria. Nessa luz não está dando pra ver, está com muito estria. E o umbigo não sei se volta, não", disse Isabella.
A atriz ainda brincou sobre o formato da barriga, que ainda não diminuiu completamente, e sobre o fato do umbigo continuar "para fora": "Será que vai ser o limão ciliciano para sempre?".
Isabella Scherer mostra barriga após nascimento de gêmeos para seguidores no Instagram
Isabella Scherer mostra barriga após nascimento de gêmeos para seguidores no Instagram Crédito: Instagram/@isascherer
Na manhã desta quinta, 9, Isabella também contou aos seguidores que passou a primeira noite com a ajuda de uma enfermeira. "Foi simplesmente a melhor noite da minha vida. Obrigada a todos os deuses existentes pela oportunidade de ter ajuda", escreveu.
A influenciadora já está em casa, mas chegou a passar um tempo na UTI após o nascimento dos gêmeos por conta da pressão alta. Ela recebeu o diagnóstico de pré-eclâmpsia, condição que pode causar riscos à gravidez.

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