Irmã gêmea de Milena disputa vaga em reality de brasileiros nos EUA

Mile Moreira, irmã gêmea de Milena Moreira do BBB 26, está concorrendo a uma vaga no Immigrant Reality, um reality show americano

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:39

Miile é imã gêmea de Milena e mora nos EUA Crédito: Instagram @miile_moreira_

Mile Moreira, irmã gêmea de Milena Moreira do BBB 26, está concorrendo a uma vaga no Immigrant Reality, um reality show americano focado em retratar a vida de imigrantes brasileiros que vivem no país.

Em seu vídeo de inscrição, Mile conta parte de sua história. "Eu e minha irmã gêmea passamos parte da infância em um orfanato, até os oito ou nove anos de idade. Fomos criadas apenas pela nossa mãe, uma mulher forte que nos ensinou, desde cedo, que desistir não era uma opção", conta ela.

"Quando me tornei mãe, tudo mudou. Olhei para minha filha e decidi que o futuro dela precisava ser diferente. Foi então que deixei tudo para trás e vim para os Estados Unidos. Sem família, sem apoio, sem falar inglês  apenas com sonhos, coragem e a disposição de trabalhar duro", conta Mile.

O Immigrant Reality, que está em sua primeira edição, é mais curto que o BBB, com apenas cinco dias de duração. Será gravado entre 17 e 21 de maio em Orlando, na Flórida, e exibido em junho. São 15 participantes, todos brasileiros, concorrendo ao prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 525 mil).

As provas são inspiradas em situações reais vividas por imigrantes, como negociação salarial, abertura de empresas e processos de regularização migratória.

"O projeto também contará com aplicativo próprio para votação e conteúdos educativos", diz texto sobre o reality divulgado nas redes sociais. Segundo os criadores, o objetivo é "mostrar a realidade da imigração sem glamourização, estimular o debate sobre legalização e dar visibilidade à experiência da comunidade brasileira nos EUA."

