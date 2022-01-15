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Brincadeira

Internet se diverte com lista do "BBB22"; veja memes

O reality show divulgou a lista de participantes da nova edição e a internet não perdeu tempo na hora de criar memes

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 08:44

Participante Eliezer é comparado com Acrebiano Crédito: Twitter
O Big Brother Brasil divulgou nesta sexta-feira a lista de participantes da nova edição e a internet não perdeu tempo na hora de criar memes, como a comparação entro o carioca Eliezer e o capixaba Acrebiano.
E não foi só Acrebiano que ganhou um "sósia". A participante Eslovênia foi compara com a campeã da edição 2021, Juliette
E tem gente que já decidiu sua torcida, por enquanto!
E tem capixaba na disputa, Lucas Bissoli tem 31 anos e é de Vila Velha
E o participante Rodrigo não entrou só para o BBB22

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