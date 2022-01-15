Internet se diverte com lista do "BBB22"; veja memes

O Big Brother Brasil divulgou nesta sexta-feira a lista de participantes da nova edição e a internet não perdeu tempo na hora de criar memes, como a comparação entro o carioca Eliezer e o capixaba Acrebiano.
E não foi só Acrebiano que ganhou um "sósia". A participante Eslovênia foi compara com a campeã da edição 2021, Juliette
E tem gente que já decidiu sua torcida, por enquanto!
E tem capixaba na disputa, Lucas Bissoli tem 31 anos e é de Vila Velha
E o participante Rodrigo não entrou só para o BBB22