Internet se diverte com lista do "BBB22"; veja memes

Participante Eliezer é comparado com Acrebiano Crédito: Twitter

O Big Brother Brasil divulgou nesta sexta-feira a lista de participantes da nova edição e a internet não perdeu tempo na hora de criar memes, como a comparação entro o carioca Eliezer e o capixaba Acrebiano.

E não foi só Acrebiano que ganhou um "sósia". A participante Eslovênia foi compara com a campeã da edição 2021, Juliette

E tem gente que já decidiu sua torcida, por enquanto!

tô sentindo que eu vou ser fechado com a Jessilane (tweet válido por 24h #BBB22 — Duda Dello Russo ?️‍? (@dudadellorusso) January 14, 2022

E tem capixaba na disputa, Lucas Bissoli tem 31 anos e é de Vila Velha

Lucas, do grupo Pipoca, é engenheiro e estudante de medicina, está solteiro e diz que vai entrar no #BBB22 para ganhar. #BIGDAY #RedeBBB pic.twitter.com/2tgsvJh2ij — MarianoDias© (@eumarianodias) January 14, 2022

E o participante Rodrigo não entrou só para o BBB22