Internado, ex-BBB Rodrigão fará cirurgia para retirar lesão

Os ex-BBBs Adriana Sant'Anna e Rodrigão Crédito: Instagram/santanaadriana

O ex-BBB Rodrigão, da 11ª temporada do reality, está internado em um hospital de Orlando, nos EUA, e terá que passar por cirurgia para a retirada de uma lesão na glândula suprarrenal esquerda.

Rodrigão, 36, foi hospitalizado na última sexta-feira (23) com fortes dores e sangramento abdominal.

Rodrigão é casado com Adriana Sant'Anna, que conheceu no BBB. Os dois são pais de Rodrigo Júnior, de 5 anos, e Linda, de 3. A família vive nos EUA.

Nas redes sociais, Adriana atualizou os fãs sobre o estado de saúde do marido. Um boletim médico publicado por ela informa que Rodrigão "enfrentou um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal" e que "o sangramento foi controlado com êxito por meio de um procedimento inicial chamado embolização".