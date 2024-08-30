Internado, ex-BBB Rodrigão fará cirurgia para retirar lesão

O ex-BBB Rodrigão, da 11ª temporada do reality, está internado em um hospital de Orlando, nos EUA, e terá que passar por cirurgia para a retirada de uma lesão na glândula suprarrenal esquerda.
Rodrigão, 36, foi hospitalizado na última sexta-feira (23) com fortes dores e sangramento abdominal.
Rodrigão é casado com Adriana Sant'Anna, que conheceu no BBB. Os dois são pais de Rodrigo Júnior, de 5 anos, e Linda, de 3. A família vive nos EUA.
Nas redes sociais, Adriana atualizou os fãs sobre o estado de saúde do marido. Um boletim médico publicado por ela informa que Rodrigão "enfrentou um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal" e que "o sangramento foi controlado com êxito por meio de um procedimento inicial chamado embolização".
O médico explicou ainda que o ex-BBB seguiria hospitalizado para fazer outros exames e se preparar para "a cirurgia definitiva, que visa à remoção completa da lesão".