Ingressos para show do Paramore no Rio esgotam em 30 minutos

Capa do novo single “This Is Why da banda Paramore Crédito: Instagram (@paramore)/ Foto: Zachary Gray

Na manhã desta segunda-feira, 10, aconteceu a abertura de ingressos para o show de Paramore no Rio de Janeiro. Porém, assim como aconteceu em São Paulo, as vendas se esgotaram rapidamente e a frustração dos fãs brasileiros rendeu diversos memes nas redes sociais.

Os ingressos se esgotaram em apenas 30 minutos. O show no Rio vai acontecer no dia 9 de março de 2023. Os preços variavam entre R$ 300 (pista, meia-entrada) e R$ 800 (pista premium, inteira).

Além do Rio de Janeiro, a banda também vai se apresentar em São Paulo, no dia 11 de março. Os ingressos também já estão esgotados.

No Twitter, o assunto chegou aos mais comentados da rede. Fãs fizeram memes sobre a situação e compartilharam as experiências na fila de espera.

a galera que comprou meia idoso no show do paramore pic.twitter.com/jwlUkRssGn — muita vontade de jogar um cpf na pista… (@plsstayfortea) October 10, 2022

Minha mãe: Kd o dinheiro do aluguel? Pq cortaram a água e a luz ?



Eu no show do Paramore: pic.twitter.com/QBK1cQumym — J E F R E Y (@jefreymatos) October 10, 2022