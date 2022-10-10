Ingressos para show do Paramore no Rio esgotam em 30 minutos

Na manhã desta segunda-feira, 10, aconteceu a abertura de ingressos para o show de Paramore no Rio de Janeiro. Porém, assim como aconteceu em São Paulo, as vendas se esgotaram rapidamente e a frustração dos fãs brasileiros rendeu diversos memes nas redes sociais.
Os ingressos se esgotaram em apenas 30 minutos. O show no Rio vai acontecer no dia 9 de março de 2023. Os preços variavam entre R$ 300 (pista, meia-entrada) e R$ 800 (pista premium, inteira).
Além do Rio de Janeiro, a banda também vai se apresentar em São Paulo, no dia 11 de março. Os ingressos também já estão esgotados.
No Twitter, o assunto chegou aos mais comentados da rede. Fãs fizeram memes sobre a situação e compartilharam as experiências na fila de espera.