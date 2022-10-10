Alceu Valença coloca plateia para cantar em show no ES; fotos e vídeo

Aos 76 anos, Alceu Valença, esbanjou simpatia e alegria em sua apresentação solo, neste sábado (08), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A voz impecável de um dos maiores artistas da música brasileira embalou a plateia capixaba em show de voz e violão.
À vontade, como se estivesse numa grande sala, Alceu colocou a plateia para cantar junto os maiores sucessos da sua carreira como “Belle de Jour”, “Anunciação”, “Tropicana”, “Táxi Lunar” e “Coração Bobo”. Apresentou ainda inéditas de sua autoria (“Era Verão”, “Saudade”, “Sem Pensar no Amanhã”) e interpretou temas de Luiz Gonzaga, como “Pau-de-Arara”, “Sala de Reboco” e “Sabiá”. No final, a plateia levantou para dançar. Confira quem prestigiou a noite na galeria de fotos de Arthur Louzada.