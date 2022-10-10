Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Alceu Valença coloca plateia para cantar em show no ES; fotos e vídeo

10 out 2022 às 02:30
Alceu Valença
Alceu Valença apresentou o concerto solo neste sábado (08), em Vitória Crédito: Arthur Louzada
Aos 76 anos, Alceu Valença,  esbanjou simpatia e alegria em sua apresentação solo, neste sábado (08), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A voz impecável de um dos maiores artistas da música brasileira embalou a plateia capixaba em show de voz e violão. 
À vontade, como se estivesse numa grande sala, Alceu colocou a plateia para cantar junto os maiores sucessos da sua carreira como “Belle de Jour”, “Anunciação”, “Tropicana”, “Táxi Lunar” e “Coração Bobo”. Apresentou ainda inéditas de sua autoria (“Era Verão”, “Saudade”, “Sem Pensar no Amanhã”) e interpretou temas de Luiz Gonzaga, como “Pau-de-Arara”, “Sala de Reboco” e “Sabiá”. No final, a plateia levantou para dançar. Confira quem prestigiou a noite na galeria de fotos de Arthur Louzada. 
Alceu Valença e Patrick Ribeiro
Alceu Valença e Patrick Ribeiro: no camarim do show deste sábado (08) Crédito: Arthur Louzada

Show de Alceu Valença

Concorrente do botox

Foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) um novo medicamento que promete ser concorrente da, já conhecida, Toxina Botulínica. A dermatologista Karina Mazzini explica que essa nova tecnologia diz reduzir o aparecimento de rugas faciais por seis a nove meses. "Nos estudos, esse medicamento teve ótimo resultados e por isso estamos ansiosos para que ele chegue logo nas clínicas", esclarece a médica.

Toque de beleza

Walace Menezes assinou a beauty da Miss Universo Brasil, Mia Mamed para o jantar Além Mar que aconteceu no Iate Clube do Espírito Santo, na útlima semana. Ela foi madrinha do evento beneficente. No cabelo, Walace optou por um penteado clássico, que deixou a coroa da miss em evidência. Na make, glamour e sofisticação.

Liberdade e Democracia

A diretora executiva do Ideias, Luana Romero, participou da série de depoimentos sobre os 10 anos do Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã. Luana já presidiu o Líderes e resgatou como foi o fórum na época que estava à frente do instituto. A 10ª edição do Fórum acontece nos dias 3 e 4 de novembro, em Vitória.

ANIVERSÁRIO

Daniela Andrade e Marral Lage
Daniela Andrade e o aniversariante  Marral Lage: celebrando na área vip do show de Pitty e Nando Reis, na sexta-feira (07) Crédito: Arthur Louzada

QUERIDAS DE RR

Catarina Riva e Sabrina Fajardo
Catarina Riva e Sabrina Fajardo: em aniversário badalado, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Veja Também

Walmir Sasso celebra a vida com a família e amigas em Vitória; fotos

Estilista famoso do ES recebe para pré-lançamento de desfile em Vitória

Veja quem prestigiou o jantar em prol da Fundação Praia do Canto

celebridades Famosos Festa de Aniversário Música
