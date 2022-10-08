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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Walmir Sasso celebra a vida com a família e amigas em Vitória; fotos

Publicado em
08 out 2022 às 02:30
Walmir Sasso e os filhos Cézar, Rachel e Claudia
Walmir Sasso e os filhos Cézar, Rachel e Claudia: celebrando a vida!  Crédito: Camilla Baptistin

Celebrando Walmir!

"Faz bem celebrar a vida!". Essa foi a convocação de Walmir Sasso, que movimentou o Lareira Up, nesta quinta-feira (06. Não era festa de aniversário. A ideia da anfitriã foi mesmo comemorar as boas amizades e a saúde. E foi um sucesso o encontro, que reuniu grandes amigas, filhos e netos.  A filha, Claudia Torres Sasso, deu um show de dança e o genro Danilo Diniz soltou a voz, ao lado da banda de Saulo Simonassi. As convidadas atenderam ao chamado da anfitriã e ferveram a pista. Confira quem estava lá na galeria de fotos de Camilla Baptistin.

INAUGURAÇÃO

Bruno Ferrari, Sara Cogo, Alline Passamani e Rodrigo Abelha
Bruno Ferrari, Sara Cogo, Alline Passamani e Rodrigo Abelha: na inauguração da maior perfumaria do Estado, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Na plateia do Alceu

Décio e Eulalia Chieppe, André Chieppe e Lívia Dorsch, Luiz Wagner e Márcia Chieppe, Bernadette Bragato, Maria Izabel Braga e Flavio Simões, Mariana Perini e Eduardo Caliman, Andreia Lopes e Márcio Braga são presenças confirmadas no show de Alceu Valença, neste sábado (08),  no Espaço Patrick Ribeiro.

Parabéns pra você!

Roberta Furtado convida para comemoração dos seus 4.0, no dia 29 de outubro, em sua casa, em Fradinhos. 

Sucesso de vendas

Valdecir Torezani comemora o sucesso de vendas loteamento Capuba Ville, depois de 15 dias do lançamento. Em um café da manhã, Renata Gava, gestora de vendas, recebeu clientes e corretores para comemoração dos  resultados.

Em Brasília

A empresária Lívia Vasconcellos, sócia-proprietária da Lojinha da Lívia, foi convidada para palestrar no Sebrae Inova 2022, em Brasília. Lívia irá participar do painel “Loja virtual e Vendas Online: do 0 ao milhão”, dia 26 de outubro a partir das 16h. São esperados 20 mil participantes, contando o evento presencial e digital.

Na Praia do Canto

Edy Lopes,  que possui 30 anos de mercado,  é a gestora da loja Le Mantaia,  da empresária Nara Rúbia, na Praia do Canto.

Palestra

A dermatologista Alessandra de Melo será uma das palestrantes do maior encontro de profissionais no mundo da introdermoterapia (tratamento indicado para flacidez, celulite e a gordura localizada) e drugdelivery do Brasil, promovido neste sábado (08), pela empresa farmacêutica Toskani. O evento conta com médicos renomados nacionalmente.

COQUETEL

Christiane Moraes e Stephany Pim e Valentim
Christiane Moraes e Stephany Pim e Valentim: em inauguração badalada em Vitória Crédito: Cloves Louzada

CONCERTO

O próximo concerto da Banda Sinfônica Vale Música, "Luz Imortal", contará com a participação do maestro convidado Eduardo Pereira (SP), considerado um expoente da nova geração de regentes brasileiros. O espetáculo será realizado no dia 15 de outubro, às 19h, no Teatro Glória, em Vitória. O maestro Eduardo Pereira é diretor artístico da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro e dirigiu o show de abertura do Rock in Rio 2022, no “Palco Mundo”, com a banda Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira. Entre as atrações do concerto "Luz Imortal" também estão as estreias mundiais da peça homônima, composta por Alexandre Travassos, e de “O meteorito de Bendegó”, de Leonardo Gorosito. As obras terão regência de Eduardo Lucas, maestro titular da Banda Sinfônica Vale Música. A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 18h. O concerto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

MÊS DAS CRIANÇAS

Lira e Lavinia Rodrigues
Lira e Lavinia Rodrigues: em coquetel badalado, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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