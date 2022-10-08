Walmir Sasso celebra a vida com a família e amigas em Vitória; fotos

O próximo concerto da Banda Sinfônica Vale Música, "Luz Imortal", contará com a participação do maestro convidado Eduardo Pereira (SP), considerado um expoente da nova geração de regentes brasileiros. O espetáculo será realizado no dia 15 de outubro, às 19h, no Teatro Glória, em Vitória. O maestro Eduardo Pereira é diretor artístico da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro e dirigiu o show de abertura do Rock in Rio 2022, no “Palco Mundo”, com a banda Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira. Entre as atrações do concerto "Luz Imortal" também estão as estreias mundiais da peça homônima, composta por Alexandre Travassos, e de “O meteorito de Bendegó”, de Leonardo Gorosito. As obras terão regência de Eduardo Lucas, maestro titular da Banda Sinfônica Vale Música. A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 18h. O concerto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.