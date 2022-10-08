Walmir Sasso celebra a vida com a família e amigas em Vitória; fotos

"Faz bem celebrar a vida!". Essa foi a convocação de Walmir Sasso, que movimentou o Lareira Up, nesta quinta-feira (06. Não era festa de aniversário. A ideia da anfitriã foi mesmo comemorar as boas amizades e a saúde. E foi um sucesso o encontro, que reuniu grandes amigas, filhos e netos. A filha, Claudia Torres Sasso, deu um show de dança e o genro Danilo Diniz soltou a voz, ao lado da banda de Saulo Simonassi. As convidadas atenderam ao chamado da anfitriã e ferveram a pista. Confira quem estava lá na galeria de fotos de Camilla Baptistin.

A empresária Lívia Vasconcellos, sócia-proprietária da Lojinha da Lívia, foi convidada para palestrar no Sebrae Inova 2022, em Brasília. Lívia irá participar do painel “Loja virtual e Vendas Online: do 0 ao milhão”, dia 26 de outubro a partir das 16h. São esperados 20 mil participantes, contando o evento presencial e digital.

O próximo concerto da Banda Sinfônica Vale Música, "Luz Imortal", contará com a participação do maestro convidado Eduardo Pereira (SP), considerado um expoente da nova geração de regentes brasileiros. O espetáculo será realizado no dia 15 de outubro, às 19h, no Teatro Glória, em Vitória. O maestro Eduardo Pereira é diretor artístico da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro e dirigiu o show de abertura do Rock in Rio 2022, no “Palco Mundo”, com a banda Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira. Entre as atrações do concerto "Luz Imortal" também estão as estreias mundiais da peça homônima, composta por Alexandre Travassos, e de “O meteorito de Bendegó”, de Leonardo Gorosito. As obras terão regência de Eduardo Lucas, maestro titular da Banda Sinfônica Vale Música. A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 18h. O concerto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.