Influenciadora se gaba ao pagar motoboy com nota falsa de R$ 100

Blogueira da Praia Grande passou nota falsa para entregador Crédito: Reprodução

Uma influenciadora digital de Praia Grande (SP) se gabou de enganar um entregador ao pagar um lanche com dinheiro falso. Tudo foi compartilhado pela própria em seu perfil, que conta com 10 mil seguidores, e gerou críticas.

A jovem pediu um combo no valor de R$ 95 e pagou o motoboy com uma noda de R$ 100, que era falsa. No vídeo, ela apresenta o combo de lanches que comprou para comer com os amigos.

Aos risos, a influenciadora conta que planejou a usar a nota falsa porque estava com fome. "Gente, nós somos muito olho gordo, né. Aí gente, vocês não sabem o que a gente fez. Nós tínhamos uma nota falsa, né, de R$ 100, aí, a gente estava com a maior fome. Aí, falamos: 'vamos tentar passar essa nota falsa, e falamos vamos. Aí, tá bom, pedimos o lanche, que deu R$ 94, sobrou R$ 5, e deu certo, a nota falsa e tudo isso de lanche, nem aguentamos comer tudo", relata rindo.

Influenciadora se gaba por enganar motoboy ao pagar lanche com nota falsa de R$ 100 pic.twitter.com/phqhNrqg77 — bnewsvideos (@bnewsvideos) April 8, 2022

ENDEREÇO FALSO

Para não ser achada pelo trabalhador, ela conta que não colocou o endereço de sua casa na entrega, mas o da esquina. O medo era ele descobrir a falsificação e cobrar pelo produto. "Nossa, já pensou, o motoboy me segue?", finaliza rindo.

O que a influenciadora não esperava é que o vídeo viralizasse e fosse parar num grupo de motoboys. "Essa história começou porque tenho um grupo de motoboys, porque também sou, e um parceiro nosso postou. Aí, assisti o vídeo e fiquei indignado, porque a gente que é motoboy está na luta todo dia aí, tentando ganhar o pão de cada dia, aí vem uma pilantra dessa e passa nota falsa", lamentou ao G1 um outro motoboy, que recebeu as imagens e fez uma publicação expondo tudo.

A postagem do entregador teve mais de 4,5 mil compartilhamentos, gerando críticas à blogueira. Segundo o G1, a jovem chegou a tirar sua foto da conta pessoal e a desativar um de seus perfis após a repercussão. Ao site, ela disse que não quer se posicionar sobre o ocorrido, pois "já colocou uma pedra no assunto e já pagou ao motoboy".