Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Influenciadora de viagem e turismo Nataly Castro é encontrada: ‘Estou bem’
Está bem

Influenciadora de viagem e turismo Nataly Castro é encontrada: ‘Estou bem’

Em vídeo compartilhado nas suas redes sociais, influencer agradeceu as mensagens dos seus seguidores e explicou o motivo de ter ficado incomunicável
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 08:36

Nataly Castro, a influenciadora de viagem e turismo que estava desaparecida na África
Nataly Castro, a influenciadora de viagem e turismo que estava desaparecida na África Crédito: Reprodução/Instagram/@viajesemlimites
Nataly Castro, a influenciadora de viagem e turismo que estava desaparecida na África há mais de 60 horas, foi encontrada. Na noite desta segunda-feira, 30, a influencer compartilhou um vídeo no seu perfil do Instagram tranquilizando os seus seguidores e agradecendo pelas mensagens.
"Estou bem! Passei por algumas situações complicadas nos últimos dias enquanto fazia o trecho da África Ocidental via terrestre. Passei pelo Senegal, Gâmbia, Guiné Bissau, Guiné, Serra Leoa e acabei de chegar na Libéria", escreveu na legenda.
De acordo com Nataly, ela sofreu assédio em uma das fronteiras e, por isso, decidiu mudar de rota para não ser seguida. "O último vídeo que enviei pra minha família foi chorando após o assédio e, em seguida, fiquei sem contato", explicou.
Nataly contou ainda que o trecho que está percorrendo por vias terrestres tem pouca estrutura e, por isso, não ela conseguiu se comunicar com a família ou postar atualizações em suas redes sociais. Por fim, a influenciadora agradeceu pelas mensagens de apoio.
"Obrigada pelas mensagens, apoio e toda ajuda. Vocês são uma família para mim. Quem está aqui comigo, sabe que eu não preciso mentir para ganhar seguidores", disse

Entenda como foi o desaparecimento

A influenciadora de viagens Nataly Castro, de 29 anos, desapareceu na África durante sua tentativa de visitar todos os países do mundo em 18 meses.
No domingo, 29 de outubro, sua prima e assessora informou sobre o desaparecimento no perfil de Nataly no Instagram. No entanto, um post em 30 de outubro indicou que ela estava a caminho de um aeroporto para se comunicar com sua família.
Nataly desapareceu após sair da República da Guiné. Em 2020, ela contou ao Estadão que começou a viajar depois de um intercâmbio e tinha o objetivo de ser a primeira mulher brasileira a rodar o mundo.
A influenciadora possui um canal no YouTube e parou de postar há três anos devido ao seu desafio global. Ela também mencionou os desafios e o racismo que enfrentou ao viajar como uma mulher negra.

Veja Também

Herança de Matthew Perry: ator deixa patrimônio milionário; saiba com quem fica

Ana Maria Braga comemora aniversário do namorado Fábio Arruda com beijão

Luísa Sonza, Jão e Ana Castela vão cantar com o Rei no "Especial Roberto Carlos"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados