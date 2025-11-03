Visita ilustre

Influenciador Theodoro visita o ES e comenta sobre Ilha do Frade: “Não tem pobre ali”

Toda a viagem foi documentada em seus perfis das redes sociais, que somam quase 8,5 milhões de seguidores, com muito humor e diversão

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:38

Felipe Theodoro, ou apenas Theodoro, como é conhecido nas redes sociais, aproveitou o fim de semana no Espírito Santo com direito a gravações misteriosas e passeios turísticos. Para finalizar, ainda perdeu o voo! Tudo, é claro, documentado em seus perfis, que somam quase 8,5 milhões de seguidores, com muito humor e diversão.

O influenciador carioca, eleito pela revista Forbes como um dos Top Creators do Brasil, diverte seus fãs com os bordões “feliz no simples”, “muito boa tarde” e “sou global”, esse último mais recentemente, após ser anunciado pelo portal Gshow como integrante do novo programa de Sabrina Sato, “Sua Maravilhosa”, no GNT e Globoplay.

Theodoro visitou uma escola em Cariacica para uma gravação misteriosa Crédito: Instagram @theodoro

O primeiro registro de Théo em solo capixaba foi na sexta-feira (31), em um hotel, mostrando seu look para o dia de trabalho. O dia começou com uma visita em uma escola de Cariacica, no bairro Maracanã. De lá, foi “tomar um cafezinho” em uma casa em Bandeirantes, ainda na mesma cidade.

Sem contar o motivo das visitas, ele ainda postou uma foto de uma tela de gravação e comemorou que iria ao shopping fazer compras com um dinheiro que nem era dele, levantando a suspeita: seria a viagem ao Espírito Santo a trabalho pelo reality “Sua Maravilhosa”?

Hospedado em Pedra Azul, o influenciador aproveitou o hotel e a paisagem Crédito: Instagram @theodoro

Seguindo viagem, Theodoro apareceu novamente em suas redes aproveitando a hospedagem em Pedra Azul, encantado com as paisagens montanhosas. O encanto deu uma pequena estremecida, porém, ao pegar um intenso trânsito no fim de tarde de domingo (2), a caminho de Vitória. O tempo perdido descendo a serra foi o suficiente para que perdesse o voo para o Rio de Janeiro, marcado para 20h40.

Ele, inclusive, brincou que só foi alertado pelos seguidores sobre o tradicional engarrafamento depois do ocorrido.

O jeito foi remarcar a viagem de volta para esta segunda (3) e aproveitar mais algumas horas na Capital, o que rendeu um vídeo feito da janela do hotel, mostrando alguns pontos famosos como, segundo ele, a “Ilha dos Milionários”, referindo-se à Ilha do Frade. Foi com essa frase de efeito, frisando que ninguém ali está “brigando por terreno de parente”, que o influenciador se despediu das terras capixabas, desejando voltar em breve.

