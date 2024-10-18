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Apelido viralizou

Influencer Thomas Santana reage a "Peida Leite", preso no ES

Aliado de Marujo, “Peida Leite” foi preso em Vila Velha na quarta-feira (16) e apelido inusitado chamou atenção na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 14:11

Thomas Santana reagiu ao apelido inusitado
Thomas Santana reagiu ao apelido inusitado Crédito: Reprodução / TikTok
Um aliado do traficante Marujo foi preso na quarta-feira (16) em Vila Velha, mas um outro detalhe chamou a atenção do público. Rhuan Cannygia Chenneman Batista, de 27 anos, era conhecido como “Peida Leite”.
O apelido inusitado chegou até o digital influencer Thomas Santana, que gravou um vídeo reagindo ao título da notícia do site A Gazeta. A publicação divertiu os seguidores do carioca e até o momento já acumula mais de 315 mil visualizações e 32 mil curtidas no TikTok.
“Se ele tem esse apelido, tem história”, diz Thomas. “O ES nunca foi para amadores”, comentou uma seguidora capixaba. Confira o vídeo:

NÃO FOI SÓ THOMAS

Antônio Tabet, ator do canal de humor Porta dos Fundos, também repercutiu o caso nas redes sociais. Ao repostar um print da notícia de A Gazeta, comentou o apelido. “Complicado”, disse.
Publicado por @antoniotabet
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