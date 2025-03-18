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Milhões

Homem recebe R$ 285 milhões por ter partes íntimas queimadas com chá

Michael Garcia ganha processo contra rede de cafeterias após lesões no pênis, na virilha e nas coxas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2025 às 11:16

Homem tem as partes íntimas queimadas com chá em maior cadeira de cafeterias do mundo
Homem tem as partes íntimas queimadas com chá em maior cadeira de cafeterias do mundo Crédito: Reprodução/Instagram
Um homem que trabalhava como entregador de delivery ganhou o processo que movia contra a maior rede de cafeterias do mundo. Em 2020, Michael Garcia teve as partes íntimas queimadas por chá quente, causando danos permanentes na região, e a empresa agora foi condenada a pagar US$ 50 milhões, o equivalente a 285 milhões de reais em indenização.
No vídeo divulgado pela defesa e que viralizou recentemente nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem recebe o chá quente da atendente e, em seguida, o derruba acidentalmente no colo. Garcia sofreu queimaduras de terceiro grau no pênis, na virilha e na parte interna das coxas, precisando realizar vários tratamentos médicos para amenizar os danos causados pelo calor.
Na ação, a defesa do ex-entregador de Los Angeles, Estados Unidos, alegou negligência por parte da funcionária da Starbucks, que não teria fixado corretamente a bebida no suporte de papelão. "Nenhuma quantia de dinheiro pode desfazer o dano catastrófico permanente que ele sofreu. Mas este veredito do júri responsabiliza a empresa por seu flagrante desrespeito à segurança do cliente e por sua falha em aceitar responsabilidade", disse o advogado Nick Rowley.
A Starbucks, por sua vez, informou que pretende recorrer da decisão. "Nós simpatizamos com o Sr. Garcia, mas discordamos da decisão do júri de que fomos culpados por este incidente e acreditamos que os danos concedidos foram excessivos", disse a empresa em nota.

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