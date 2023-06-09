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  • Homem que furtou joias do apartamento de Carlinhos Maia é condenado a 8 anos de prisão
Justiça

Homem que furtou joias do apartamento de Carlinhos Maia é condenado a 8 anos de prisão

Eliábio Custódio Nepomuceno está preso desde junho de 2022, em Alagoas. Defesa do paraibano vai recorrer da decisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 17:41

Carlinhos Maia lança seu próprio banco digital, o Girabank
Carlinhos Maia teve o apartamento roubado em maio de 2022 Crédito: Divulgação
O paraibano Eliábio Custódio Nepomuceno foi condenado pelo furto de joias no apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, em maio de 2022, em Maceió, Alagoas. A decisão aconteceu na última quarta-feira, 7, segundo o Jornal da Paraíba. A defesa afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça.
Eliábio foi condenado por furto qualificado com o agravante de ter praticado o crime à noite, no chamado repouso noturno. A pena é de 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, e ele ainda terá que pagar multa.
O paraibano foi um dos três responsáveis por invadir o apartamento de Carlinhos Maia. À época do crime, foram levados um relógio e um colar de diamantes, avaliados em milhões de reais.
Na decisão da Justiça, apesar do Ministério Público Estadual (MP-AL) ter o denunciado pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, o juiz do caso, José Eduardo Nobre, entendeu que o réu cometeu apenas o primeiro crime.
Preso desde junho do ano passado em Maceió, Eliábio confessou o crime. Além dele, mais duas pessoas foram presas por participação no furto, Wellington Medeiros e Emerson de Holanda Lira. Os dois respondem ao crime em liberdade.
De acordo com as investigações, em 2022, os três homens arrombaram a porta do apartamento o influenciador digital e levaram um cofre pequeno com os pertences da vítima, que foram recuperados pela polícia posteriormente.
O valor total dos itens levados naquela época não foram divulgados, mas estima-se que sejam avaliados na casa dos R$ 2 milhões.

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