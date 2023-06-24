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Herança de Gugu: Rose Miriam faz post agradecendo as filhas

Ela é mãe de João Augusto, Sofia e Marina Liberato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 12:07

Rose Miriam compartilha registro ao lado de Gugu Liberato:
Rose Miriam compartilha registro ao lado de Gugu Liberato: "Meu eterno querido anjo!" Crédito: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial
Rose Miriam postou no Instagram uma foto ao lado das filhas Sofia e Marina Liberato após um jantar, em São Paulo. Na foto, também estavam seus advogados Nelson Wilians e Jacob Daniel Broder. No texto, a ex-mulher de Gugu Liberato, que ficou fora do testamento do apresentador, disse que as filhas estão se transformando em "grandes mulheres, guerreiras, felizes e generosas".
João Augusto versus mãe e irmãs
No fim de maio, após audiências judiciais movidas pela família para contestar a herança do pai, João Augusto, o primogênito, postou uma carta aberta para falar porque escolheu permanecer em silêncio durante o depoimento das irmãs - que reivindicam o reconhecimento da união estável da mãe com o apresentador.
Compartilhando diversas fotos ao lado de Gugu, ele disse que "foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras".
João alegou que, na verdade, "tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência. Tudo o que venho vivendo é muito triste e incrivelmente desnecessário. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é seguir minha vida honrando isso tudo", diz um trecho.
O que diz o testamento de Gugu?
No testamento feito em 2011, Gugu Liberato deu aos três filhos, todos frutos da relação de 20 anos com Rose Miriam Di Matteo, 75% da herança estimada em R$ 1 bilhão. Os outros 25% do patrimônio, ele dividiu entre os cinco sobrinhos.
Três deles são filhos de Amandio Liberato, de 70 anos, o irmão mais velho do comunicador. Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida Liberato, a curadora do espólio.
O apresentador e empresário também deixou pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para a mãe, Maria do Céu Moraes, de 90 anos.
Gugu morreu em 2019, após um acidente doméstico na casa da família em Orlando, nos Estados Unidos.

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