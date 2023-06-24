Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli discutem sobre festas de São João; clima não foi ameno
Bombou nas redes

Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli discutem sobre festas de São João; clima não foi ameno

No Saia Justa, apresentadora defende evento tradicional, com forró e amendoim; advogada vê espaço para novidades e retorno financeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 12:03

Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli apresentam a edição de 2023 do Saia Just
Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli apresentam a edição de 2023 do Saia Just Crédito: Reprodução/Instagram/@gabrielaprioli/@astridfontenelle
Festa de São João raiz ou nutella? Este foi o cerne da questão na discussão (quase um bate-boca) entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli, no Saia Justa (GNT). Tudo começou quando a apresentadora, em tom de desabafo, contou: "Vou pra São João pra dançar um forró, comer o amendoim cozido... Cheguei lá, era uma festa de axé! Não, não dá!".
Gabriela então a rebateu. "Não dá pra você", disse, firme, a advogada, mais advogada do que nunca. Ela defendeu a teoria de que Astrid estava externando a sua visão subjetiva do que seria uma festa junina "de verdade", o que não necessariamente seria uma regra.
"Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. O que talvez as pessoas estivessem esperando é justamente o que foi oferecido". Prioli concluiu seu raciocínio: "Acho que o que vale a pena pensar primeiro é o que é o São João tradicional? Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer pra dizer o que é São João?".
Astrid rebateu: "A gente talvez tenha um marco temporal pelos livros de História, mas, para mim, tradição não é só o livro de História, tradição é prática, o que ele se tornou quando chegou aqui no Brasil". Prioli interrompeu a colega: "Você diz 'pra mim é'... A morte do meu mundo não é a morte do mundo!".
Irritada, a apresentadora defendeu sua colocação. "Não tenho problema em dizer 'pra mim é', porque eu estou dando a minha opinião e a minha opinião não é a de todo mundo, mas é opinião de muita gente que quer manter a tradição, e não quer perder essa parte da História, sobretudo nordestina, tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa", completou.

Veja Também

Luciano Huck chama passageiros de submarino desaparecido de 'idiotas'

Marília Mendonça: empresário que pedia R$ 9 milhões da herança da cantora tem recurso negado

Billie Eilish diz que críticas a seu corpo ainda machucam, mas menos que antes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados