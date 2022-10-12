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Justiça

Harvey Weinstein está preso 'em condições medievais', afirma advogado

Acusado de agressão sexual, o ex-produtor está sendo julgado em Los Angeles
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 12:48

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein comparece à corte de Manhattan, em Nova York, para a deliberação do júri no seu julgamento por estupro, nos Estados Unidos
O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein  Crédito: John Minchillo / AP / Estadão Conteúdo
O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein está detido em uma cela em péssimas condições, enquanto aguarda as sessões diárias de seu julgamento em Los Angeles (EUA), afirmou seu advogado nesta terça-feira, 11. O produtor enfrenta um julgamento por múltiplas acusações de agressão sexual a cinco mulheres entre 2004 e 2013. Se condenado, Weinstein - que se declarou inocente de todas as acusações - pode ser condenado a mais 140 anos atrás das grades, além dos que já cumpre por crimes sexuais cometidos em Nova York.
No segundo dia do julgamento de Weinstein em Los Angeles, onde o tribunal tenta reduzir a longa lista de potenciais jurados, seu advogado Mark Werksman disse que as condições da cela do ex-produtor, que usa cadeira de rodas, são "insalubres e fétidas". "São quase medievais. Estou preocupado com a sua saúde e capacidade de sobreviver a essa provação sem ter um ataque cardíaco ou derrame", alertou. "Ele tem 70 anos."
A juíza Lisa Lench disse que conversaria com os ajudantes do xerife, que são responsáveis pela reclusão de Weinstein durante o julgamento. "Não estou minimizando, só não tenho certeza se há muito a ser feito", explicou. A seleção do júri deve levar vários dias, antes de um julgamento que pode durar dois meses.

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