Harvey Weinstein está preso 'em condições medievais', afirma advogado

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein Crédito: John Minchillo / AP / Estadão Conteúdo

O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein está detido em uma cela em péssimas condições, enquanto aguarda as sessões diárias de seu julgamento em Los Angeles (EUA), afirmou seu advogado nesta terça-feira, 11. O produtor enfrenta um julgamento por múltiplas acusações de agressão sexual a cinco mulheres entre 2004 e 2013. Se condenado, Weinstein - que se declarou inocente de todas as acusações - pode ser condenado a mais 140 anos atrás das grades, além dos que já cumpre por crimes sexuais cometidos em Nova York.

No segundo dia do julgamento de Weinstein em Los Angeles, onde o tribunal tenta reduzir a longa lista de potenciais jurados, seu advogado Mark Werksman disse que as condições da cela do ex-produtor, que usa cadeira de rodas, são "insalubres e fétidas". "São quase medievais. Estou preocupado com a sua saúde e capacidade de sobreviver a essa provação sem ter um ataque cardíaco ou derrame", alertou. "Ele tem 70 anos."